Yina Calderón sorprendió al revelar que ‘engañó’ a su hermana: “me le tiré el matrimonio”

La polémica influenciadora Yina Calderón reapareció por medio de sus redes sociales con una serie de videos en los que confesó a sus millones de seguidores que había ‘engañado’ a su hermana Claudia y que posiblemente esto podría acabar con su matrimonio.

¿Qué hizo Yina Calderón para ‘engañar’ a su hermana Claudia?

En la noche del pasado sábado 27 de diciembre, Yina Calderón decidió llevar a sus hermanas a un club para mujeres. Sin embargo, para lograr que su hermana Claudia las acompañara, al parecer le habría mentido sobre el plan, pues le dijo que irían a jugar bolos.

Yina Calderón dejó en shock al contar cómo ‘engañó’ a su hermana para ir a un club. (Foto Canal RCN).

Así quedó registrado en los videos que Yina Calderón compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En uno de ellos, Claudia se muestra visiblemente confundida al notar que en la entrada del lugar había varios hombres con una vestimenta bastante particular.

Artículos relacionados Viral Fallece hija menor de reconocida influencer, quien había perdido a su hija mayor en 2024

Mientras tanto, de fondo se escucha a Yina mencionar, entre risas, que habría afectado el matrimonio de su hermana.

“Me le tiré el matrimonio a Claudia”, se le oye decir en el clip.

¿Cómo reaccionó la hermana de Yina Calderón al ver que había sido “engañada”?

En otro video, Yina Calderón mostró parte del lugar en el que se encontraba, donde hombres musculosos con vestimentas ajustadas atendían las mesas. Posteriormente, enfocó a Claudia, quien aún se veía confundida.

Yina Calderón ‘engañó’ a su hermana para llevarla a un club solo para mujeres. (Foto Canal RCN).

Incluso, cuando uno de los meseros se acercó a la mesa, Claudia le preguntó por la zona para jugar bolos, mientras Yina Calderón se reía fuertemente.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Cintia Cossio hizo una desgarradora petición a Yeferson Cossio tras ser operado del corazón

El momento no tardó en generar risas entre los presentes y reacciones de los internautas en redes sociales, quienes destacaron la expresión de sorpresa de Claudia tras descubrir la verdadera dinámica del lugar y la maldad de Yina Calderón por llevarla al lugar sin explicarle el verdadero plan.

Comentarios como: “la cara de Claudia lo dijo todo”, “Yo también estaría igual de confundida” y “Yina es malvada”, fueron algunos de los que destacaron entre cientos.