Yina Calderón sorprendió al anunciar vacantes para trabajar con ella: conozca los detalles

Yina Calderón anunció la apertura de vacantes para trabajar directamente con ella y dio a conocer los perfiles que está buscando.

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar, esta vez no por estar en medio de una polémica, sino porque anunció vacantes laborales para quienes quieran unirse a su equipo de trabajo. La polémica influenciadora reveló qué perfiles está buscando.

¿Qué vacantes laborales anunció Yina Calderón para unirse a su equipo?

En un reciente video publicado por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón compartió un importante anuncio que emocionó a los internautas: vacantes laborales para trabajar directamente con ella.

Según comentó la joven empresaria, pronto lanzará un nuevo proyecto laboral y para esto necesitará del conocimiento de realizadores audiovisuales y expertos en producción de cine y televisión.

"Necesito productores audiovisuales, expertos en todo lo que tiene que ver con lo audiovisual para que trabajen conmigo, para que se unan a este proyecto en Bogotá. Ojo, con experiencia en producción de cine y televisión"

Aunque en un principio Yina Calderón fue enfática en mencionar que necesitaba gente con experiencia demostrable, tras recibir diversos comentarios de sus seguidores que estaban interesado, pero apenas iniciaban en este mundo, cambió de opinión y decidió darles la oportunidad a todos por igual.

Así mismo mencionó que lo que sí tenía que ser indispensable era que las personas que se postularan tuvieran la mayoría de edad.

"Hombre y mujeres mayores de edad, con toda la experiencia para que se unan y la rompamos".

¿En qué consiste el nuevo proyecto laboral de Yina Calderón?

La polémica influenciadora decidió aprovechar su agilidad para opinar sobre diferentes polémicas que surgen en la farándula nacional e internacional para crear su propio ‘programa’ digital al estilo de Dímelo King.

Según comentó Calderón, la intención de este proyecto es retomar las secciones creadas dentro de La casa de los famosos Colombia para tocar temas controversiales que son de interés para su público digital.

"Estará Yina adivina, estará El bochinche, estará Crudas verdades, estará reimundo y todo el mundo"

