Murió Polly Holliday, reconocida actriz de Juego de gemelas, a los 88 años

El mundo del espectáculo en Estados Unidos despide a una de sus figuras más queridas.

Polly Holliday, actriz reconocida por su papel en la serie Alice, falleció este martes 9 de septiembre a los 88 años. La noticia fue confirmada por su agente teatral y amigo cercano, Dennis Aspland, al New York Times.

Su partida marca el fin de una era en la televisión estadounidense. Holliday fue la última sobreviviente del elenco principal de Alice, tras la muerte de Linda Lavin, quien interpretaba a la protagonista, ocurrida el año pasado.

¿Cuál fue la causa de muerte de Polly Holliday?

De acuerdo con la información compartida por su representante, la actriz murió en su casa en Nueva York.

Aunque inicialmente no se revelaron detalles, se cree que la causa fue una neumonía.

Hasta ahora, la familia no ha entregado un comunicado oficial, manteniendo la discreción frente a este momento doloroso.

Se especula que la causa de muerte de Polly Holliday fue neumonía. (Foto FreePik)

¿Quién era Polly Holliday?

Nacida en Alabama, Polly Holliday se convirtió en una de las actrices más populares de la televisión en las décadas de 1970 y 1980. Su gran salto a la fama llegó gracias a la serie Alice, emitida entre 1976 y 1985, donde interpretó a Florence Jean “Flo” Castleberry, una camarera pelirroja de fuerte carácter y comentarios mordaces.

Su personaje se ganó rápidamente el cariño del público, al punto de opacar en ocasiones a la propia protagonista. La frase más célebre de Flo, “Kiss my grits!” —traducida coloquialmente como “¡Bésame el trasero!”—, se convirtió en un eslogan popular que trascendió la pantalla y se instaló en la cultura estadounidense.

Gracias a este papel, Holliday obtuvo tres nominaciones a los premios Emmy y dos a los Globos de Oro como mejor actriz de reparto en 1979 y 1980.

El impacto de Flo fue tan grande que en 1980 se creó un spin-off titulado Flo. Aunque solo duró dos temporadas y 29 episodios, consolidó a Holliday como una de las actrices más queridas de la televisión.

Más allá de la pantalla chica, también dejó huella en el cine. Participó en clásicos como Todos los hombres del presidente (1976), Moon Over Parador (1988), Papá por siempre (1993), Mr. Wrong (1996) y Juego de gemelas (1998). Uno de sus papeles más recordados por los fanáticos del séptimo arte fue el de la viuda Ruby Deagle en Gremlins (1984).

Antes de brillar en Hollywood, Polly Holliday comenzó su carrera en el teatro, un espacio que nunca abandonó del todo. Entre sus trabajos más destacados figuran All Over Town (1974), dirigida por Dustin Hoffman, y Arsenic and Old Lace (1986). En 1990, su interpretación de Big Mama en Cat on a Hot Tin Roof le valió una nominación al premio Tony, uno de los reconocimientos más prestigiosos de Broadway.

Polly Holliday no solo fue una actriz talentosa, sino también un símbolo de una época dorada de la televisión. Su capacidad para dotar de frescura, humor y autenticidad a sus personajes la convirtió en un referente de la comedia estadounidense.