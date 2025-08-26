Yina Calderón sorprende con nuevo look y fanáticos dividen opiniones en redes sociales

Yina Calderón se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país tras los polémicos comentarios que ha compartido a través de sus redes sociales. Además, adquirió un gran reconocimiento al ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, el nombre de la influenciadora se ha convertido en tendencia en las últimas horas al reaparecer con una reciente publicación donde utiliza una extensión en su cabello y muchos de sus seguidores han compartido una ola de comentarios mediante las plataformas digitales.

Yina Calderón divide opiniones al reaparecer con un nuevo look

Recientemente, Yina Calderón compartió a través de su segunda cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, una ráfaga de fotografías donde reaparece con una extensión en su cabello.

Así luce Yina Calderón al utilizar extensiones. | Foto: Canal RCN

Sin duda, sus seguidores no han pasado por alto cómo luce con este cambio de look, pues muchos han revelado que luce con un auténtico “glamur”, el cual la ha caracterizado en sus diferentes facetas personales. Entre los comentarios más destacados están los siguientes:

“Hermosa sayayina”, “Ay Yina, yo siempre te he visto”, “Desde que saliste de La casa de los famosos Colombia has deslumbrado con tu belleza”, “Cada día mejorando”, “Te luce mucho el cabello, así”, añadieron varios internautas.

Yina Calderón se enfrentará próximamente en un ring con Andrea Valdiri

En las últimas semanas, el nombre de Yina Calderón ha sido tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su próximo enfrentamiento de boxeo con la influenciadora Andrea Valdiri.

Artículos relacionados Taylor Swift ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Así lo anunciaron en redes sociales

El torneo deportivo se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en la ciudad de Bogotá en el Coliseo Medplus. Este evento será encabezado por el famoso streamer colombiano WestCol, quien ha dirigido el proyecto de: Stream Fighter 4.

¿Cuándo será el próximo enfrentamiento de Yina Calderón con La Valdiri? | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Yina les ha demostrado a sus seguidores que ha llevado a cabo un importante entrenamiento deportivo para sorprenderlos a todos durante el próximo ring que tendrá. Además, este evento se ha posicionado como uno de los más importantes de año, según los comentarios que han compartido varios internautas.