Jorge Rausch deja sin palabras con revelador mensaje sobre el gimnasio: "Me salvó"

El chef Jorge Rausch ha demostrado no solo tener talento para la cocina, sino que también uno de los hábitos que adoptó desde hace un considerable tiempo fue el de realizar ejercicio.

A través de redes sociales, el jurado de MasterChef Celebrity suele exponer las distintas rutinas que realiza. De hecho, él mismo tiene su propio gimnasio en casa.

¿Cuál fue el revelador mensaje de Jorge Rausch sobre el gimnasio?

De acuerdo con Rausch, el ejercicio se volvió parte fundamental de su vida, pero ese argumento se elevó a través de un mensaje que compartió y con el que se identificó. En efecto, dio a entender que el hecho de ir a gimnasio, así sea en su casa, le salvó la vida.

Por obvias razones, el mensaje capturó la atención de sus seguidores, puesto que fue percibido como una confesión por parte del experto de la alta cocina.

Jorge Rausch ama ejercitarse | Foto del Canal RCN.

"El gimnasio no solo cambió mi cuerpo, me salvó la vida cuando todo lo demás parecía estar fuera de control. El gimnasio me dio estructura, propósito y paz", se interpreta en el mensaje que está escrito en inglés.

Efectivamente, Jorge Rausch encontró en el gimnasio la posibilidad de solucionar problemas y mejorar sus hábitos, los cuales han sido aplaudidos debido a la imagen que proyecta y que sus fotos, incluso en las apariciones de MasterChef, deja ver.

¿Qué ha pasado con Jorge Rausch en MasterChef Celebrity, 10 años?

Jorge Rausch lleva 10 años en MasterChef. Desde que comenzó el programa de cocina, el chef ha sido jurado y ha acompañado en cada temporada a su colega Nicolás de Zubiría y la presentadora Claudia Bahamón.

Para esta temporada de MasterChef Celebrity, 10 años, Rausch se ha mostrado exigente, pero con un corazón noble que permite denotar su humanidad a la hora de calificar sus platos.

De hecho, es de los favoritos de varios participantes, empezando por la locutora Valentina Taguado y la influenciadora Valeria Aguilar.

Jorge Rausch ha estado en todas las temporadas de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Jorge Rausch ama su trabajo, a la vez que su equipo de trabajo que, por cierto, esta vez continua junto a de Zubiría, pero se sumó una cara femenina con la chef mexicana Belén Alonso.