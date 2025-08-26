Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jorge Rausch deja sin palabras con revelador mensaje sobre el gimnasio: "Me salvó"

A Jorge Rausch le gusta ir al gimnasio, así que sorprendió con unas sentidas palabras con las que se sintió identificado.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Jorge Rausch
Jorge Rausch deja sin palabras con revelador mensaje sobre el gimnasio | Foto del Canal RCN.

El chef Jorge Rausch ha demostrado no solo tener talento para la cocina, sino que también uno de los hábitos que adoptó desde hace un considerable tiempo fue el de realizar ejercicio.

A través de redes sociales, el jurado de MasterChef Celebrity suele exponer las distintas rutinas que realiza. De hecho, él mismo tiene su propio gimnasio en casa.

Artículos relacionados

 

¿Cuál fue el revelador mensaje de Jorge Rausch sobre el gimnasio?

De acuerdo con Rausch, el ejercicio se volvió parte fundamental de su vida, pero ese argumento se elevó a través de un mensaje que compartió y con el que se identificó. En efecto, dio a entender que el hecho de ir a gimnasio, así sea en su casa, le salvó la vida.

Por obvias razones, el mensaje capturó la atención de sus seguidores, puesto que fue percibido como una confesión por parte del experto de la alta cocina.

Jorge Rausch
Jorge Rausch ama ejercitarse | Foto del Canal RCN.

"El gimnasio no solo cambió mi cuerpo, me salvó la vida cuando todo lo demás parecía estar fuera de control. El gimnasio me dio estructura, propósito y paz", se interpreta en el mensaje que está escrito en inglés.

Artículos relacionados

Efectivamente, Jorge Rausch encontró en el gimnasio la posibilidad de solucionar problemas y mejorar sus hábitos, los cuales han sido aplaudidos debido a la imagen que proyecta y que sus fotos, incluso en las apariciones de MasterChef, deja ver.

¿Qué ha pasado con Jorge Rausch en MasterChef Celebrity, 10 años?

Jorge Rausch lleva 10 años en MasterChef. Desde que comenzó el programa de cocina, el chef ha sido jurado y ha acompañado en cada temporada a su colega Nicolás de Zubiría y la presentadora Claudia Bahamón.

Para esta temporada de MasterChef Celebrity, 10 años, Rausch se ha mostrado exigente, pero con un corazón noble que permite denotar su humanidad a la hora de calificar sus platos.

De hecho, es de los favoritos de varios participantes, empezando por la locutora Valentina Taguado y la influenciadora Valeria Aguilar.

Jorge Rausch
Jorge Rausch ha estado en todas las temporadas de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Jorge Rausch ama su trabajo, a la vez que su equipo de trabajo que, por cierto, esta vez continua junto a de Zubiría, pero se sumó una cara femenina con la chef mexicana Belén Alonso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8 Roberto Gómez Bolaños

Graciela Fernández recibe homenaje de Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Bolaños

Graciela Fernández recibe un emotivo homenaje de su hijo Roberto Gómez Fernández, recordando su vida junto a Roberto Gómez Bolaños.

Cazzu cantó junto a su expareja C.R.O en Argentina Cazzu

Cazzu confesó en un live quién es el hombre que ha sido su crush toda la vida

Cazzu confesó en una transmisión en vivo quién es su crush de toda la vida, revelando detalles de sus gustos y sorprendiendo a fans.

La Toxi costeña, Karina García, Altafulla La toxi costeña

¿La Toxi costeña les pidió disculpas a Karina García y Altafulla?, video causa controversia

La Toxi costeña apareció en un video que fue relacionado como una indirecta para Karina García y Andrés Altafulla.

Lo más superlike

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

Se viralizó el nombre de la influencer AimeP3 tras hablarse de su supuesto fallecimiento y se destapó la verdad de lo que sucedió.

La queratina mostró resultados sorprendentes en la regeneración del esmalte dental. Curiosidades

Descubren un ingrediente inesperado que podría regenerar los dientes

Desde las profundidades del océano, estos gigantes marinos guardan secretos que podrían revolucionar la medicina. Curiosidades

Las ballenas que viven sin oxígeno sorprenden a la ciencia y la medicina

Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista Shakira

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?