Cazzu confesó en un live quién es el hombre que ha sido su crush toda la vida

Cazzu confesó en una transmisión en vivo quién es su crush de toda la vida, revelando detalles de sus gustos y sorprendiendo a fans.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cazzu cantó junto a su expareja C.R.O en Argentina
La rapera Cazzu parece estar dándole una nueva oportunidad al amor. (Foto Getty Images Vía AFP/ Frazer Harrison)

En el mundo del espectáculo, pocas cosas generan tanto interés como los detalles de la vida personal de los artistas, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón.

¿De qué temas se hablaron en la reciente entrevista a Cazzu?

En días recientes, un comentario espontáneo hecho durante una transmisión en vivo activó la curiosidad de miles de seguidores, pues se le preguntó a la cantante Cazzu quién era su “crush de toda la vida”.

El live de Cazzu se convirtió en tendencia al mostrar un lado más personal y espontáneo de la cantante.
Cazzu sorprendió a sus fans al confesar que su crush de toda la vida es un rapero venezolano. ( Foto: Getty Images Vía AFP/ Jose R. Madera)

Ella lo describió como un rapero venezolano que marcó profundamente la admiración de una de las voces femeninas más influyentes de la escena urbana en Latinoamérica.

¿Quién es la persona que le llama la atención a Cazzu en el mundo del entretenimiento?

La artista dejó claro que entre sus gustos personales existe una figura masculina que la ha cautivado desde hace años, un rapero nacido en Venezuela, a quien considera no solo talentoso, sino también el hombre más atractivo que ha conocido.

Aunque la cantante se negó rotundamente a mencionar el nombre del misterioso personaje, las redes sociales hicieron lo que mejor saben, atar cabos, y muchos recordaron publicaciones del pasado en las que la argentina expresó su admiración por un reconocido exponente del rap venezolano, Lil Supa.

Esta pista fue suficiente para que los fans iniciaran un debate digital en torno a si él sería realmente la persona que la deja sin aire, sin embargo, la conversación no se quedó únicamente en torno al rapero anónimo.

¿Qué piensa Cazzu sobre las relaciones sentimentales en la actualidad?

En la misma transmisión, la intérprete habló sobre lo complicado que resulta entablar relaciones sentimentales en la actualidad, y entre bromas y frases sueltas, mencionó lo difícil que se ha vuelto encontrar conexiones auténticas y lo poco atractivas que resultan para ella las aplicaciones de citas, a las que calificó de superficiales y poco naturales.

Cazzu no se guardó nada: en vivo reveló quién es su crush de toda la vida.
Cazzu habló de amores, confesó crushes inesperados y hasta mencionó a un actor europeo que nadie se esperaba. | Foto AFP/ Frazer Harrison

El momento también dio pie a que surgieran otros nombres inesperados, entre risas, confesó la atracción hacia un actor europeo que ha ganado notoriedad en la industria del cine independiente.

Paul Mescal, reconocido por su estilo discreto y papeles cargados de sensibilidad, una mención sorprendió y divirtió a los espectadores, quienes no tardaron en imaginar la posibilidad de un cruce entre la música urbana y el mundo del cine.

Con esta serie de revelaciones, lo que empezó como una transmisión casual terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales, mostrando un lado más humano y espontáneo de la artista.

