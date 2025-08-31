Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón se pasa al criticar a La Jesuu y tildarla de 'mal olorosa' en pleno programa

A Yina Calderón no le importó irse sin control en contra de La Jesuu. Las influencers no se han visto cara a cara.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, La Jesuu
Yina Calderón se pasa criticando a La Jesuu y tildándola de 'mal olorosa' | Foto el Canal RCN.

No hay duda de que Yina Calderón no se encuentra en los mejores términos con La Jesuu. Ambas se han tachado a través de redes sociales, aunque la empresaria de fajas no midió sus palabras en pleno programa.

¿Por qué Yina Calderón y La Jesuu tienen una mala relación?

Yina y La Jesuu no se respetaron en La casa de los famosos Colombia, la relación quedó así y en la actualidad son prácticamente rivales. Cada una se ha criticado a su manera, pero no se han vuelto a ver cara a cara.

Al ser de las influencers que tienen asuntos pendientes, recientemente cuestionaron a Yina Calderón sobre lo que piensa de La Jesuu. En efecto, la emprendedora habló sin filtro de la caleña.

Yina Calderón fue invitada a la propuesta de magazine de 'En mi semana TV', allí se refirió negativamente acerca de Valentina Ruiz, nombre de pila de La Jesuu.

Yina Calderón, La Jesuu
Yina Calderón y La Jesuu terminaron en malos términos | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue la elevada crítica de Yina Calderón contra La Jesuu?

Según la polémica mujer de las redes sociales, no quiere volver a encontrar en su vida a La Jesuu, ya que indicó que vivió muchas cosas con ella en La casa de los famosos Colombia; la empresaria la tachó y hasta le dijo álgidas palabras.

"Fue demasiado lo que me tocó vivir con ella (La Jesuu) adentro... Con el respeto de todos, pero esa m4lparida olía a feo, era fastidiosa, es que es verdad. Es que no es porque yo lo diga, lo transmite... Yo siento que con ella no podría", aseguró Yina Calderón.

Con las elevadas palabras de Yina nació una nueva diferencia junto a La Jesuu, pero, por ahora, la caleña no se ha pronunciado. Lo que sí se puede decir es que la dupla de influenciadoras no se soportan.

Los internautas tienen las opiniones divididas, ya que Yina Calderón es un personaje de amores y desacuerdos. Algunos la apoyaron en el sentido de que La Jesuu también la ha tratado feo, mientras que, otros la criticaron por el hecho de no soltar el pasado, especificando que en todas las entrevistas suele hablar mal para ser mencionada en los distintos portales.

Yina Calderón, La Jesuu
Yina Calderón no midió sus palabras contra La Jesuu | Foto el Canal RCN.
