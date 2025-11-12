Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón se defiende con contundencia tras burlas por su repentino cambio de look

Yina Calderón se defendió de la ola de señalamientos que generó por quitarse las extensiones de cabello.

Yina Calderón no deja de dar para hablar, pues se ha hecho dos cambios de look en tiempo récord.

Por lo general, las figuras públicas de internet anuncian los cambios de imagen que se hacen y los revelan ante los internautas, pero resulta que Yina Calderón no se conformó con el primero y resultó con un segundo look.

¿Cuál es el repentino cambió de look que se mandó a hacer Yina Calderón?

En un comienzo, Yina Calderón se mandó a poner largas extensiones de cabello de color negro, ahora se las quitó y se cortó el pelo cuyo aspecto desató comentarios de todo tipo.

Ante esto, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 aprovechó para responder a sus críticos, pero sus palabras terminaron en otros aspectos, puntualmente porque indicó que ella "no es una más del montón", a la vez que señaló que se considera una mujer "anormal".

¿Cómo Yina Calderón se defendió de las masivas críticas por su cambio de look?

"eesto: solamente una persona con mi personalidad puede cargar este corte. Feo, bonito, trasquilado o no, solamente alguien con mi actitud se puede dar el lujo de hacerse lo que se le dé la gana en el cabello y aun así no importarle", respondió.

A renglón seguido, la empresaria de fajas argumentó que ella se siente bien con el repentino cambio de look, aseguró que se siente irreverente y extraña, además de que comentó que no va con la normalidad.

"Con el pelo (largo) me veía como una princesa, pero yo me veía como otra más del montón y od1o la gente que se ve normal... A mí me encanta esta gente que tiene cosas diferentes, hacen cosas diferentes, que tienen estilos raros y eso va en mi gusto... Yo no soy normal", remarcó.

En adición, la influencer indicó que en su sentir la normalidad no existe porque para llevar y aguantar una vida como la de ella tiene que romper con lo convencional.

No obstante, las críticas hacia Yina Calderón por su segundo drástico cambio de look se mantienen y ella sigue logrando lo que le importa: que hablen de ella para bien o para mal.

