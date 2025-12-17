Yina Calderón se burló del 'Agropecuario' y su nueva faceta como cantante: "recapacite"

Fiel a su estilo directo y sin filtro, Yina Calderón dio de qué hablar en redes sociales tras burlarse de Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, en medio de una trasmisión en vivo.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la nueva faceta de Juan David Tejada?

Durante el en vivo, la reconocida y polémica creadora de contenido, apareció junto a sus hermanas burlándose de la nueva faceta del 'agropecuario' como cantante, esto luego de que él mismo compartiera el video oficial de 'Team Agropecuario', su primer lanzamiento musical que hizo junto a una agrupación.

"Vean yo les digo una cosa, yo creo que Aida Merlano estará diciendo Dios mío santísimo a mí que me pasó", dijo Calderón durante la grabación en la que junto a Claudia y Leonela rieron a carcajadas mientras observaban desde su celular el comentado video.

¿Yina Calderón se burló de la nueva faceta del 'agropecuario'?

Segundos más tarde, la empresaria de fajas no dudó en mencionar que, aunque Juan David no le cae mal y lo considera una buena persona, no debió sacar "esa cosa tan mala".

"Amigo es hora de que recapacite, estás haciendo el oso, es como cuando yo saco reguetón y música popular, eres consciente de que estás haciendo el oso, me parece que se ve terrible ahí cantando", señaló.

Tras hacer sus declaraciones para expresar su punto de vista frente a este tema, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia divirtió al hacer un intento por imitar a Juan David al interpretar algunos fragmentos de la canción.

Yina Calderón se burló del 'Agropecuario'. Foto | Canal RCN.

¿El agropecuario lanzó nueva canción tras ruptura con Aida Victoria Merlano?

Por su parte, las hermanas de Yina que también estallaron a carcajadas, lanzaron algunos comentarios jocosos sobre la nueva versión del empresario, pues a su criterio, fue una decisión bastante arriesgada lanzarse como cantante.

"Ese es el oso ajeno", "No hay ritmo ni letra", "Será que no tiene mánager ni nadie que lo ubique", mencionaron ambas mujeres.

Yina Calderón rompió el silencio sobre el nuevo lanzamiento de Juan David Tejada. Foto | Canal RCN.

Sin duda, el nuevo lanzamiento del exnovio de Merlano, sigue provocando una ola de reacciones entre los internautas, especialmente por el escándalo que ha rodeado su ruptura con la creadora de contenido.