Yina Calderón se burla de Westcol y lo llama vacío: "Tenerlo todo excepto amor y familia"

Yina Calderón arremetió contra Westcol después de que él la mencionara en su stream junto a su expareja Aida Victoria Merlano.

Yina Calderón ridiculiza a Westcol con un montaje. (Foto de Yina Calderón Canal RCN) (Foto de Westcol - Tommaso Boddi/AFP)

El esperado reencuentro entre Westcol y Aida se dio el primero de enero y causó furor en las plataformas digitales ya que fue seguido por más de 700 mil personas.

En el en vivo los dos influenciadores hablaron de muchos temas del pasado que compartieron y cómo llevaron sus vidas luego de la ruptura.

¿Cómo comenzó la polémica entre Westcol y Yina Calderón?

Sin embargo, en medio de la conversación salió el nombre de Yina Calderón.

Aida estaba contando cuando Yina filtró la información de su embarazo y mostró la ecografía, Westcol no dudó en opinar que Yina es una de las peores personas que conoce.

Estas declaraciones hicieron que la influenciadora huilense lanzara un conjunto de declaraciones en sus redes sociales.

¿Cuál fue la burla de Yina Calderón hacia Westcol?

Una de esas declaraciones fue por medio de su Instagram, Yina publicó un meme de Westcol llamándolo "Westiercol" y con una modificación en su rostro.

Además, la publicación tiene un contundente mensaje donde lo dice que no tiene amor ni familia y donde lo señala de ser una persona vacía.

Esta historia avivó mucho más la polémica que ha surgido entre ambos desde entonces.

“Tenerlo todo excepto amor y familia te vuelve así, vacío”, escribió Yina Calderón en su publicación.

Asimismo, Yina no se quedó callada respecto a lo que pensaba de que Aida haya asistido a ese stream.

Alegando que Westcol es un levantado y puso como mal ejemplo a Aida diciéndole a las mujeres que no fueran como ella que se prestaba para que la humillaran en público.

Por otra parte, muchos de los internautas le dieron la razón a Yina expresando que Westcol se pasó cuando le dijo a Aida que ya no tenía dignidad desde que se dejó embarazar del Agropecuario Juan David Tejada.

Aunque Yina no ha dejado de expresarse en sus redes sociales sobre el tema, ni Aida ni Westcol han respondido pero la comunidad digital espera una pronta respuesta de los influenciadores.