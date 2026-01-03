Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón se burla de Westcol y lo llama vacío: "Tenerlo todo excepto amor y familia"

Yina Calderón reaccionó con ironía y fuertes palabras contra Westcol, avivando la tensión entre los influenciadores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yina Calderón se burla de Westcol.
Yina Calderón se burla de Westcol con un meme. (Foto de Yina Calderón Canal RCN) (Foto de Westcol - Arturo Holmes/AFP)

Yina Calderón arremetió contra Westcol después de que él la mencionara en su stream junto a su expareja Aida Victoria Merlano.

Yina Calderón le manda contundente mensaje a Westcol.
Yina Calderón ridiculiza a Westcol con un montaje. (Foto de Yina Calderón Canal RCN) (Foto de Westcol - Tommaso Boddi/AFP)

Artículos relacionados

El esperado reencuentro entre Westcol y Aida se dio el primero de enero y causó furor en las plataformas digitales ya que fue seguido por más de 700 mil personas.

En el en vivo los dos influenciadores hablaron de muchos temas del pasado que compartieron y cómo llevaron sus vidas luego de la ruptura.

¿Cómo comenzó la polémica entre Westcol y Yina Calderón?

Sin embargo, en medio de la conversación salió el nombre de Yina Calderón.

Aida estaba contando cuando Yina filtró la información de su embarazo y mostró la ecografía, Westcol no dudó en opinar que Yina es una de las peores personas que conoce.

Estas declaraciones hicieron que la influenciadora huilense lanzara un conjunto de declaraciones en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la burla de Yina Calderón hacia Westcol?

Una de esas declaraciones fue por medio de su Instagram, Yina publicó un meme de Westcol llamándolo "Westiercol" y con una modificación en su rostro.

Además, la publicación tiene un contundente mensaje donde lo dice que no tiene amor ni familia y donde lo señala de ser una persona vacía.

Esta historia avivó mucho más la polémica que ha surgido entre ambos desde entonces.

“Tenerlo todo excepto amor y familia te vuelve así, vacío”, escribió Yina Calderón en su publicación.

Asimismo, Yina no se quedó callada respecto a lo que pensaba de que Aida haya asistido a ese stream.

Alegando que Westcol es un levantado y puso como mal ejemplo a Aida diciéndole a las mujeres que no fueran como ella que se prestaba para que la humillaran en público.

Artículos relacionados

Por otra parte, muchos de los internautas le dieron la razón a Yina expresando que Westcol se pasó cuando le dijo a Aida que ya no tenía dignidad desde que se dejó embarazar del Agropecuario Juan David Tejada.

Aunque Yina no ha dejado de expresarse en sus redes sociales sobre el tema, ni Aida ni Westcol han respondido pero la comunidad digital espera una pronta respuesta de los influenciadores.

Yina Calderón responde tras declaraciones de Westcol.
Yina Calderón responde tras declaraciones de Westcol en stream junto a Aida Victoria Merlano. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Anuel AA preocupa a sus fans tras reaparecer con un aspecto que no pasó desapercibido Anuel AA

Anuel AA enciende las alarmas tras reaparecer con preocupante aspecto

Anuel AA reapareció recientemente y su aspecto físico generó preocupación entre sus seguidores.

La Segura preocupa a sus seguidores. La Segura

La Segura sufrió un fuerte percance en su rostro que preocupó en redes: "La clínica está cerrada"

La Segura reveló un incidente inesperado que alteró su apariencia y generó reacciones de preocupación en su comunidad digital.

Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia 2024. Nataly Umaña

Nataly Umaña quedó en shock tras recibir sorpresa de cumpleaños, así fue su reacción

En las últimas horas, Nataly Umaña presumió su emotiva reacción como parte del festejo de esta fecha especial.

Lo más superlike

Juanda Caribe fue confirmado por El Jefe para hacer parte de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia. Juanda Caribe

Juanda Caribe llega a La casa de los famosos Colombia: confirmado para la tercera temporada

Juanda Caribe aceptó el llamado de El Jefe y será uno de los habitantes de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia.

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción: "no puedo más"

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias