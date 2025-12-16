Yina Calderón rompió el silencio tras denuncia de La Jesuu y así le respondió

Los nombres de Yina Calderón y La Jesuu se han apoderado de las tendencias en las últimas horas tras todo un rifirrafe que escaló hasta un punto legal.

¿Por qué La Jesuu denunció a Yina Calderón?

La Jesuu sorprendió a sus seguidores recientemente al revelar que había interpuesto una demanda en contra de Yina Calderón.

La influenciadora caleña expuso que había denunciado a su excompañera de La casa de los famosos Colombia por unos comentarios que ella catalogó como racistas.

"La denuncia penal la hicimos hace 1 mes y hoy la fiscalía me citó hoy a declarar. Tengo fe que nos va a ir bien muchachos, afortunadamente todas las pruebas están en internet y ese sí que no olvida".

Ante esta demanda, Yina Calderón no se quedó callada y decidió responderle de manera directa a La Jesuu, dejando varias polémicas frases y afirmaciones.

Yina Calderón le respondió a la denuncia de La Jesuu. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo le respondió Yina Calderón a La Jesuu tras denunciarla?

Yina Calderón rompió su silencio en medio de una transmisión en vivo en donde aseguró que La Jesuu supuestamente la había denunciado tras su regreso a Colombia para pegarse a su momento mediático.

Hace un mes, esta niña Valentina, alias la apagada, me denunció que porque yo había sido racista, que la había mencionado a ella con racismo, cuando todo el mundo le dice negra o negrita, pero como soy yo ella me tilda de racista.

Yina aseguró que ella no había denunciado antes a La Jesuu pese a tener motivos y pruebas en su contra contando lo que supuestamente había pasado en el evento de WestCol.

La influenciadora huilense señaló a La Jesuu de estar apagada en redes sociales y de buscar la manera de revivir su carrera con polémicas.

Esta niña no la prende nadie, se puede juntar con el que sea y no la prende nadie porque ella simplemente no conecta.

¿Qué mensaje le envió Yina Calderón a La Jesuu?

Yina Calderón en sus declaraciones señaló a Andrea Valdiri de también de cansarse de la amistad de La Jesuu.

Hasta la Valdiri le saca el rab*, como que le hace el feo.

La influenciadora no tuvo filtró y hasta le indagó de manera irónica a La Jesuu si estaba haciendo todo esto por dinero.

¿Necesitas plata? para poder comprarte tu camioneta o terminar de pagar tu casa.

La influenciadora aseguró que, ella no le iba a dar el gusto a La Jesuu de aprovecharse de su supuesto momento mediático.

Yo no te voy a dar el gusto, yo estoy cansada, te estoy dando dos minutos de foco, no sé si estás enamorada de mí.

Yina finalizó pidiéndole a La Jesuu que dejara el mundo digital y que buscara un trabajo porque estaba segura que las redes no le darían más dinero.