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Yina Calderón rompió el silencio luego de que en redes aseguraran que el embarazo de Juliana era falso

Yina Calderón se pronunció en redes sociales sobre la supuesta falsedad del embarazo de su hermana Juliana.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Embarazo falso? Yina Calderón responde a las especulaciones en redes
¿Embarazo falso? Yina Calderón responde a las especulaciones en redes. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón se pronunció públicamente después de que en redes sociales circularan versiones que ponían en duda la veracidad del embarazo de su hermana Juliana. La empresaria y creadora de contenido decidió aclarar la situación tras la ola de comentarios, generando una nueva reacción entre los usuarios que han seguido de cerca la controversia familiar.

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¿Por qué en redes aseguran que el embarazo de Juliana Calderón es falso?

Luego de que Yina Calderón confirmara públicamente que su hermana menor, Juliana, está a la espera de su primer hijo, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación.

Sale a la luz chat de Yina Calderón en medio de polémica por embarazo de Juliana
Sale a la luz chat de Yina Calderón en medio de polémica por embarazo de Juliana. (Foto Canal RCN | Freepik).

Sin embargo, tras el pronunciamiento de Claudia, otra de las hermanas Calderón, quien compartió una supuesta ecografía de Juliana junto a un mensaje emotivo, usuarios en redes sociales notaron que el número de cédula que aparecía en el documento en realidad pertenecía a ella y no a Juliana.

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Este detalle fue suficiente para que internautas comenzaran a afirmar que Juliana Calderón no estaría embarazada y que quien realmente estaría esperando un bebé sería Claudia.

Lo cierto es que las especulaciones han seguido creciendo en redes sociales a la espera de una aclaración oficial por parte de las protagonistas.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre los comentarios que aseguran que el embarazo de Juliana es falso?

Tras enterarse de los comentarios que estaban surgiendo en redes sociales entorno al embarazo de su hermana Juliana, Yina Calderón decidió romper el silencio y pronunciarse por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Sale a la luz prueba que pone en duda embarazo de Juliana Calderón
Sale a la luz prueba que pone en duda embarazo de Juliana Calderón (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Yina mencionó que su familia no tenía la necesidad de mentir sobre algo tan delicado, y aseguró que ella nunca había dicho una mentira a sus seguidores. Sin embargo, no aclaró por qué el número de cédula que aparecía en la ecografía no correspondía con el de Juliana Calderón.

"¿Cómo se les ocurre que mis hermanas y yo nos vamos a inventar que Juliana está embarazada? No somos mentirosas, yo nunca les digo una mentira. Mi hermana Juliana está esperando un Sayayin, no tenemos la necesidad de jugar con eso. Así que no es mi hermana Claudia, es mi hermana Juliana”.

Así mismo, dejó claro que a la única persona que le correspondía revelar detalles más puntuales sobre su embarazo era a la propia Juliana Calderón, quien hasta el momento no se ha pronunciado de manera directa.

“Los detalles de su embarazo no me corresponde contarlos, le corresponde a ella"

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