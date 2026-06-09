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Silvy Araujo mostró el rostro de su hija Olivia: esta foto compartió mediante sus redes

Silvy Araujo desata opiniones tras presumir a su hija Olivia mediante sus redes al mostrar parte de su rostro.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Silvy Araujo mostró el rostro de su hija Olivia: esta foto compartió mediante sus redes
Esta fotografía compartió Silvy Araujo tras el nacimiento de su bebé. | Foto: Freepik

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios en las distintas plataformas digitales tras confirmarse el nacimiento de la primogénita de Silvy Araujo, quien se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más reconocidas del país.

Así también, Silvy ha tenido la oportunidad de contarles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial, por la nueva faceta por la que ha estado atravesando a nivel personal.

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¿Cómo anunció Silvy Araujo el nacimiento de su primogénita?

Es clave mencionar que Silvy Araujo ha tenido la oportunidad en ganar múltiples seguidores a través de sus redes sociales por todos los acontecimientos que ha tenido en su vida cotidiana.

Silvy Araujo mostró el rostro de su hija Olivia: esta foto compartió mediante sus redes
Esta foto compartió Silvy Araujo junto a su bebé. | Foto: Freepik

Así también, Silvy compartió el pasado 5 de junio el emotivo nacimiento de su primogénita a través de una ráfaga de fotografías compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Bienvenida Olivia Hernández Araújo, junio 5, 2026”, expresó Silvy Araujo en la descripción de la publicación.

En la publicación se evidencia que Silvy ha estado atravesando por un importante momento junto a su pareja Felipe Hernández, con quien ha tenido la oportunidad de construir valiosos momentos.

Silvy Araujo mostró el rostro de su hija Olivia: esta foto compartió mediante sus redes
Así anunció Silvy Araujo el nacimiento de su bebé. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la reciente fotografía que compartió Silvy Araujo junto a su bebé?

Tras el importante momento por el que está atravesando Silvy Araujo, se evidencia que la creadora de contenido ha recibido múltiples comentarios por parte de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento.

Una de las reacciones más destacadas es la de Ryan Castro y Luisa Fernanda W, quienes se pronunciaron tras el nacimiento de Olivia.

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Así también, Silvy compartió en horas de la tarde de este 9 de junio una parte del rostro de Olivia, pues, la tiene entre sus brazos, demostrando que su hija es una de las personas más importantes de su vida.

En medio de esta emotiva noticia, Silvy ha tenido la oportunidad de recibir especiales consejos por parte de sus seguidores por el importante momento que está atravesando a nivel emocional.

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