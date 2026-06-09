Isabella Ladera sufrió un ‘accidente’ durante su embarazo mientras intentaba hacer una broma

La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera vivió un momento inesperado durante su embarazo tras sufrir un pequeño ‘accidente’ mientras intentaba realizar una broma. El momento rápidamente llamó la atención de sus seguidores al conocerse lo sucedido.

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¿Cuál fue el ‘accidente’ que tuvo Isabella Ladera tras intentar hacer una broma?

Isabella Ladera compartió por medio de sus redes sociales un corto audiovisual en el que quedó registrado el pequeño ‘accidente’ que sufrió mientras intentaba hacerle una broma a un hombre que se encontraba ayudándola a instalar una decoración en la pared de su casa.

Isabella Ladera presumió su avanzado embarazo/AFP: Ivan Apfel

Según se aprecia en el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella aprovechó que la persona que la estaba ayudando estaba de espaldas para hacerle creer que había encendido el taladro que estaba utilizando y se lo había acercado al cuerpo, pero no fue así.

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Al verse descubierta, la joven modelo no pudo evitar soltar una gran carcajada que terminó provocando que tuviera un pequeño ‘accidente’ mientras reía.

Ante esto, la creadora de contenido se limitó a confirmar a sus seguidores que en efecto había tenido un pequeño ‘accidente’, pero que no era motivo de vergüenza.

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“Sí, se me salió la pis, jajaja”, comentó junto a una fotografía de su rostro que publicó poco después.

Lo cierto es que el video no pasó desapercibido y rápidamente provocó reacciones entre sus seguidores, que entre risas y comentarios no dejaron pasar el momento.

¿Cuándo nacerá el hijo de Isabella Ladera?

Luego de que Isabella Ladera por fin revelara las semanas de embarazo que tenía, tras la polémica que se generó por no compartir este dato durante varias semanas, se estima que su segundo bebé llegaría a mediados de julio de este año.

De esta manera, con el avance del calendario y el hecho de que el nacimiento está cada vez más cerca, la influenciadora atraviesa esta etapa con especial expectativa y tranquilidad. En medio de este proceso, Ladera continúa disfrutando de su embarazo junto a su pareja sentimental, Hugo García, mientras se preparan para la llegada del nuevo integrante de la familia.