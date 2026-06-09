En las últimas horas, el nombre de Karol G se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras reaparecer en las redes sociales tras varios días alejada, pues no compartía ninguna publicación.

Así también, muchos de sus seguidores se han sorprendido por todos los acontecimientos que ha tenido Karol G en su vida cotidiana, en especial, desde que anunció su ruptura con Feid, uno de los cantantes más reconocidos del país.

Por su parte, Karol G compartió una publicación en sus redes la cual ha desatado una ola de interacciones, no solo por cómo luce en la actualidad, sino que también, por un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Karol G en sus redes?

Cabe destacar que Karol G no solo se ha destacado por ser una reconocida cantante del género urbano, sino que también, ha compartido varios detalles de su vida cotidiana por todos los sucesos que realiza.

Esto compartió Karol G mediante sus redes. | AFP: Ian Maule

De este modo, Karol compartió en la tarde de este 9 de mayo a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 70 millones de seguidores, en donde se evidencia que tuvo la oportunidad de estar en una competencia de Fórmula 1 y expresó las siguientes palabras:

“Me gustan los lugares donde la pasi#n y el enfoque se sienten durísimo en el aire diferente escenario, misma emoción, qué experiencia tan retro chimba”, añadió Karol G.

En las fotografías se evidencia que Karol G ha estado atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por todos los detalles que ha tenido en los últimos días.

Esta fue la reciente publicación que compartió Karol G en sus redes. | Foto: Freepik

¿Cómo fue el anuncio que hizo Karol G tras terminar su relación con Feid?

Recordemos que en el pasado Karol G sostuvo una relación con Feid, uno de los cantantes más reconocidos del género urbano con quien tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos.

Sin embargo, Karol G confirmó su ruptura hace varios meses con Feid durante una entrevista con el medio de comunicación ‘Playboy’, en el que anunció que está atravesando por un nuevo momento a nivel personal, en especial, desde que tomó la decisión de continuar con su camino por separado con Feid.