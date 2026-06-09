Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol G reaparece en sus redes con un nuevo cambio de look y contundente mensaje: ¿cuál?

Karol G desata opiniones en redes tras un mensaje que divide opiniones y aparece con un nuevo cambio de look.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karol G reaparece en sus redes con un nuevo cambio de look y contundente mensaje: ¿cuál?
¿Cómo reapareció Karol G en sus redes? | AFP: Valerie Macon

En las últimas horas, el nombre de Karol G se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras reaparecer en las redes sociales tras varios días alejada, pues no compartía ninguna publicación.

Así también, muchos de sus seguidores se han sorprendido por todos los acontecimientos que ha tenido Karol G en su vida cotidiana, en especial, desde que anunció su ruptura con Feid, uno de los cantantes más reconocidos del país.

Por su parte, Karol G compartió una publicación en sus redes la cual ha desatado una ola de interacciones, no solo por cómo luce en la actualidad, sino que también, por un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Karol G en sus redes?

Cabe destacar que Karol G no solo se ha destacado por ser una reconocida cantante del género urbano, sino que también, ha compartido varios detalles de su vida cotidiana por todos los sucesos que realiza.

Karol G reaparece en sus redes con un nuevo cambio de look y contundente mensaje: ¿cuál?
Esto compartió Karol G mediante sus redes. | AFP: Ian Maule

De este modo, Karol compartió en la tarde de este 9 de mayo a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 70 millones de seguidores, en donde se evidencia que tuvo la oportunidad de estar en una competencia de Fórmula 1 y expresó las siguientes palabras:

“Me gustan los lugares donde la pasi#n y el enfoque se sienten durísimo en el aire diferente escenario, misma emoción, qué experiencia tan retro chimba”, añadió Karol G.

En las fotografías se evidencia que Karol G ha estado atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por todos los detalles que ha tenido en los últimos días.

Karol G reaparece en sus redes con un nuevo cambio de look y contundente mensaje: ¿cuál?
Esta fue la reciente publicación que compartió Karol G en sus redes. | Foto: Freepik

¿Cómo fue el anuncio que hizo Karol G tras terminar su relación con Feid?

Recordemos que en el pasado Karol G sostuvo una relación con Feid, uno de los cantantes más reconocidos del género urbano con quien tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos.

Artículos relacionados

Sin embargo, Karol G confirmó su ruptura hace varios meses con Feid durante una entrevista con el medio de comunicación ‘Playboy’, en el que anunció que está atravesando por un nuevo momento a nivel personal, en especial, desde que tomó la decisión de continuar con su camino por separado con Feid.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Silvy Araujo mostró el rostro de su hija Olivia: esta foto compartió mediante sus redes Talento nacional

Silvy Araujo mostró el rostro de su hija Olivia: esta foto compartió mediante sus redes

Silvy Araujo desata opiniones tras presumir a su hija Olivia mediante sus redes al mostrar parte de su rostro.

Isabella Ladera sorprende al revelar el ‘accidente’ que tuvo mientras hacía una broma Influencers

Isabella Ladera sufrió un ‘accidente’ durante su embarazo mientras intentaba hacer una broma

Isabella Ladera vivió un inesperado ‘accidente’ al intentar hacer una broma en medio de su embarazo.

Hermana de B-King contó la inesperada señal que recibió tras pedirle comunicación Talento nacional

Hermana de difunto cantante colombiano relató la señal que recibió tras pedirle comunicación

La hermana de un reconocido cantante colombiano fallecido compartió una experiencia que llamó la atención de sus seguidores.

Lo más superlike

Duelo en Colombia, falleció reconocido artista en grave accidente de tránsito: ¿quién fue? Talento nacional

Duelo en Colombia, falleció reconocido artista en grave accidente de tránsito: ¿quién fue?

Colombia se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de famoso artista en accidente de tránsito en Tello, Huila.

Margarita Ortega explicó por qué volvió a consumir proteína animal tras 22 años de vegetarianismo. Salud y Belleza

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega contó por qué lo dejó tras 22 años

Así fue el conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en plena final del fútbol colombiano Yeison Jiménez

Yeison Jiménez tuvo conmovedor homenaje en plena final del fútbol colombiano y así reaccionó Sonia

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió