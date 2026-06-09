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Hijo menor de Cintia Cossio enterneció al decir su primera palabra, ¿cuál fue?

El hijo menor de Cintia Cossio y Johan López causó ternura en redes al decir su primera palabra.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ternura en redes: el hijo menor de Cintia Cossio dijo su primera palabra
Ternura en redes: el hijo menor de Cintia Cossio dijo su primera palabra. (Foto Canal RCN).

El hijo menor de la pareja de influenciadores colombianos Cintia Cossio y Johan López generó ternura en redes sociales tras pronunciar su primera palabra, un momento que el creador de contenido compartió y que rápidamente llamó la atención de sus seguidores por la forma en que lo mostró.

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¿Cuál fue la primera palabra que dijo el hijo menor de Cintia Cossio y Johan López?

Con un corto video publicado en sus redes sociales, Johan López presumió con sus fans uno de los momentos más esperados tanto por él como por su esposa Cintia Cossio: la primera palabra de su pequeño hijo Lorenzo.

El hijo menor de Cintia Cossio emociona al pronunciar su primera palabra: esto dijo
El hijo menor de Cintia Cossio emociona al pronunciar su primera palabra: esto dijo. (Foto Canal RCN).

Con el humor que lo caracteriza, el creador de contenido compartió el videoclip por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que mostró un tierna fotografía de su bebé con las siguientes palabras: “Cintia lo tuvo nueve meses en su vientre, para que esta fuera su primera palabra”, posterior a esto, dejó ver el video en el que el menor decía “papá”.

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El momento generó ternura entre los seguidores de la pareja, quienes reaccionaron rápidamente al video.

¿Cómo reaccionaron los fans de Cintia Cossio y Johan López a la primera palabra de su hijo menor?

Los seguidores de Cintia Cossio y Johan López reaccionaron con una mezcla de ternura y humor tras ver el video de Lorenzo.

Mientras muchos lo llenaron de elogios como “es hermoso, Dios lo bendiga” o “está más bello que nunca”, otros aprovecharon el momento para bromear sobre su parecido con su padre y la forma en que pronunciaba la palabra, generando una ola de comentarios entre quienes celebraron el instante y quienes lo tomaron con algo de escepticismo divertido.

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Otros comentarios que destacaron fueron: “Se ve Clarito que lo está leyendo del teleprompter”, “Ella lo tuvo 9 meses para que saliera igual al papá jaja”, “No, él no está diciendo papá, solo está balbuceando, no te emociones mucho”.

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