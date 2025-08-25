Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón rompe el silencio sobre su vida sentimental: "Tengo marido"

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos, sorprendió al revelar que está en una relación desde hace más de dos años.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón sorprende al decir que tiene novio
¿Quién es el novio de Yina Calderón? Esto reveló. (Foto Canal RCN)

La influenciadora Yina Calderón constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus declaraciones y publicaciones. En las últimas horas, ha empezado a ser tendencia tras revelar que tiene novio.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su vida sentimental?

La creadora de contenido Yina Calderón siempre ha mantenido en total reserva su vida sentimental y por eso es poco lo que se conoce de su pasado amoroso.

Aunque en su paso por La casa de los famosos Colombia contó detalles de este aspecto como sus mayores tusas y lo que ha vivido en el amor, se suponía que llevaba varios años soltera.

Sin embargo, recientemente, la influenciadora sorprendió al revelar en medio de una transmisión en vivo que tenía pareja desde hace más de dos años.

Yo tengo novio hace dos años, mi marido pues, sino que yo no lo muestro.

En video, la dj Yina Calderón revela al único hombre que la trasnocha.
Yina Calderón reveló que tiene pareja desde hace más de dos años. (Foto Canal RCN)

Yina Calderón reveló que tiene pareja desde el 2023, ¿quién es?

Yina Calderón les confesó a sus seguidores que su pareja era casi un esposo para ella, solo que prefería mantenerlo en total reserva.

Soy tan reservada con mi vida personal.

Tras hacer esta confesión, la influenciadora decidió acabar la transmisión en vivo y como era de esperarse estas declaraciones han empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento. En donde muchos se preguntan por su identidad.


Muchos de sus seguidores y otros internautas han empezado a debatir sobre si es verdad que Yina Calderón tiene una pareja o si solo quiere generar revuelo.

En redes se observan comentarios como: "Ella se contradice", "Siempre dice lo mismo" o "Ya es hora que muestre al misterioso novio".

¿Quién es el novio de Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón tras sus recientes declaraciones no se ha vuelto a pronunciar, sin embargo, en medio de este revuelo, la influenciadora compartió una foto junto a un misterioso hombre en sus redes con un corazón.

Al indagar en redes sociales, este hombre con el que Yina Calderón se mostró cariñosa en sus redes es un influenciador llamado Jeffer Camacho, quien también compartió una romántica foto junto a ella.

Por lo que se sabe, este misterioso hombre es administrador de empresas y modelo, sin embargo, ni él ni Yina han confirmado que estén en una relación sentimental.

