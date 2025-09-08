Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón rompe el silencio sobre Karina García y La Toxi Costeña, ¿qué dijo?

Yina Calderón habló sobre la relación entre La Toxi Costeña y Karina García después de su salida del reality.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Yina Calderón, Karina García y La Toxi Costeña
Yina Calderón revela lo que piensa de Karina García y La Toxi Costeña | Foto Canal RCN

Yina Calderón realizó una dinámica de preguntas en sus redes sociales, donde varios seguidores le preguntaron sobre la relación entre La Toxi Costeña y Karina García.

¿Qué piensa Yina Calderón sobre La Toxi Costeña y Karina García?

A través de sus redes sociales, varios fanáticos le preguntaron a Yina Calderón qué opinaba sobre la participación de La Toxi Costeña en el mismo reality que Karina García. Calderón respondió que lo ocurrido en el programa ya quedó en el pasado y que lo mejor es “pasar la página”.

"La Toxi Costeña tiene toda la personalidad, el carácter para asumir un nuevo reto y yo siento que ya le eche tierrita a lo otro...Pues no van hacer las super amigas pero ya lo que se quedó en el reality se quedó en el reality", expresó Yina Calderón

Por el momento, no se ha confirmado que La Toxi Costeña y Karina García vuelvan a estar en un reality juntas.

¿Cómo fue la relación de Karina García y La Toxi Costeña?

Cabe recordar que las dos creadoras de contenido protagonizaron varios desacuerdos durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

Al inicio, se habían convertido en muy buenas amigas; sin embargo, con el tiempo, La Toxi Costeña declaró que no consideraba a Karina su amiga y que no la soportaba.

Luego de que salieron de La casa de los famosos Colombia, no se han visto ni han tenido encuentros en eventos de farándula.

Yina Calderón, Karina García y La Toxi Costeña
Yina Calderón opinó sobre Karina García y La Toxi Costeña | Foto Canal RCN

¿Qué opina Karina García sobre La Toxi Costeña?

Luego de que salió de la casa más famosa de Colombia, Karina García no ha dado declaraciones sobre su vínculo con Cindy Ávila.

De hecho, la creadora de contenido asegura que prefiere no hablar sobre el tema y mantenerse alejada de esas personas.

Por el momento, Karina García continúa enfocada en su entrenamiento para Stream Fighters de Westcol, mientras que La Toxi Costeña se prepara para seguir avanzando en sus metas artísticas y musicales.

