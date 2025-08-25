Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reveló quién es el misterioso hombre que mostró en redes, ¿su novio?

Yina Calderón rompió el silencio luego de publicar una romántica foto junto a misterioso hombre en redes y decir que tiene pareja.

Juan David Velásquez
Yina Calderón habló sobre el misterioso hombre de la foto
Yina Calderón habló del misterioso hombre con el que apareció en redes. (Foto Canal RCN)

La influenciadora Yina Calderón constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus declaraciones y publicaciones. Precisamente, el tema de su vida sentimental ha sido tendencia.

¿Quién es el misterioso hombre que apareció junto a Yina Calderón en redes sociales?

La creadora de contenido despertó todas las alarmas y generó curiosidad entre sus seguidores luego de compartir una fotografía en sus historias de Instagram junto a un misterioso hombre con un emoji de corazón.

Esta foto en la que Yina se mostraba bastante cercana a este hombre empezó a viralizarse y muchos se empezaron a preguntar si este era el misterioso novio de la influenciadora.

Tras empezar a indagar en redes, se conoció que el nombre del misterioso hombre que apareció con Yina Calderón es Jeffer Camacho, un hombre que se describe en sus redes como modelo, administrador de empresas y diseñador de interiores.

Ante esta ola de preguntas que recibió la creadora de contenido en sus redes sociales, la misma Yina Calderón decidió romper el silencio y aclarar su vínculo con él.

Yina Calderón
Yina Calderón reveló si el hombre que mostró en sus redes es su pareja. (Foto Canal RCN)

¿Qué relación tiene Yina Calderón con Jeffer Camacho?

Los seguidores de Yina Calderón llenaron de preguntas a la influenciadora sobre la identidad de este hombre y su vínculo con ella.

Ante esto, la creadora de contenido decidió romper el silencio y revelarles a sus seguidores quién es este hombre y cuál es su vínculo con ella.

Yina Calderón confesó que, aunque es alguien que quiere mucho y le parece atractivo físicamente, no era su pareja sentimental.

No es mi novio, es mi amigo, es bonita persona y es guapo.

Yina hizo la aclaración que él era su prototipo de hombre porque era una mujer exigente y que no le gustaban los 'feos'.

Ustedes saben que no me gustan los feos, los feos me dan sarpullido, alergia, soy exigente, una mujer con personalidad y actitud.

Yina Calderón reveló que tienen pareja desde hace dos años, ¿quién es?

Yina Calderón les confesó a sus seguidores en una transmisión en vivo que aunque nunca había hablado del tema, tenía una relación amorosa desde hace más de dos años.

Yo tengo novio hace dos años, mi marido pues, sino que yo no lo muestro.

La influenciadora aseguró que siempre había sido reservada con su vida privada y que por eso nunca antes había hablado del tema.

Tras estas confesiones de Yina, muchos pensaron que Jeffer Camacho era esa pareja que la influenciadora aseguró tener y que nunca antes había mostrado de manera pública.

