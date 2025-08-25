Yeferson Cossio reacciona a la polémica de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “No sé cuánto les pagaron”

En los últimos días, los nombres de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se han convertido en tendencia por parte de los internautas al compartir varias indirectas mediante sus redes sociales donde hablaban de una posible ruptura.

Además, la pareja compartió recientemente un video tras varios días de rumores donde se estimaba que había “terminado”. Sin embargo, aclararon que se trataba de una estrategia de publicidad. Esto generó una ola de comentarios donde varios internautas y celebridades reaccionaron, en especial, el creador de contenido digital, Yeferson Cossio.

¿Qué dijo Yeferson Cossio tras la supuesta “ruptura” de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Es clave mencionar que en los últimos días Luisa Fernanda W y Pipe Bueno acapararon la atención mediática al compartir varios videos acerca de la falta de “interés” cuando están en una relación.

A raíz de este tema de conversación generado por parte de ambas celebridades, los fanáticos se sorprendieron con su reciente video, compartido en conjunto en sus cuentas oficiales de Instagram, que se trató a raíz de una estrategia publicitaria con una reconocida marca.

Yeferson Cossio habló de polémica entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, varios internautas no pasaron por alto las causas por las cuales la pareja fueron tendencia, pues mucho aseguraron que habían terminado, pero, no fue así.

De este modo, el reconocido influenciador Yeferson Cossio no pasó por desapercibida esta noticia, dejando en evidencia que también estuvo atento a las opiniones que compartió la pareja y expresó las siguientes palabras:

“No sé cuánto les pagaron, pero no cobraron lo suficiente”, añadió el influenciador.

De inmediato, las palabras de Cossio generaron un debate en redes sociales, pues muchos seguidores de la pareja expresaron su incomodidad al respecto y, de igual manera, algunos lo tomaron de una manera “humorística”.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda aclaran polémica de supuesta "ruptura". | Foto: Canal RCN

¿Qué dijeron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en su reciente video?

En el reciente video que compartieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, revelaron al principio que les debían unas declaraciones al respecto a sus seguidores tras las diversas indirectas que compartieron en los últimos días, revelando lo siguiente:

“A todos ustedes les debíamos este video y es que obviamente hemos visto todo lo que se está hablando acerca de lo que está pasando con nosotros y hoy decidimos contarles la verdad. ¿Qué les puedo decir? Sí, se acabó el interés”, añadió la pareja.

Posteriormente, la pareja habló de la estrategia publicitaria que realizaron y al finalizar, se evidencia que nunca terminaron, pues están sumamente orgullosos de construir una especial relación sentimental y ser los padres de sus hijos.