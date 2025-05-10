Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reveló quién es el famoso que peor le cae: “olía a feo en La casa de los famosos”

Yina Calderón aprovechó las cámaras y el micrófono para volverse a despachar en contra de una de sus excompañeras de La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón se volvió a despachar en contra de la Jesuu

La polémica empresaria Yina Calderón volvió a decir de las suyas, pues en una entrevista que le hizo un creador de contenido, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló quién es el famosos que peor le cae y aunque esto no haya sido una sorpresa, lo que realmente asombró fue la forma en la que se refirió de esa persona.

¿Quién es el famoso que peor le cae a Yina Calderón?

De acuerdo con la respuesta de Yina Calderón, la famosa que peor le cae es la Jesuu, pues su respuesta no generó ningún asombro porque se sabe que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 se llevó muy mal con la caleña cuando reingresó a la competencia, sin embargo, lo que más generó sorpresa en sus respuesta es la forma despectiva en la que se refirió de la creadora de contenido, por eso mismo, La Jesuu compartió el video con la respuesta de Yina, preguntado: “¿esta vieja qué?”

¿Qué dijo Yina Calderón de La Jesuu cuando se despachó en contra de La Jesuu?

En el video, ante la pregunta de “¿quién es el famoso que peor le cae” ?, Yina Calderón respondió que La Jesuu, pero al instante hizo la aclaración que “no es que peor le caiga”, sino que “le da 4sco”, pues según la empresaria, Valentina “olía feo” dentro de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, porque supuestamente “no se bañaba” y “tenía mal aliento”. Yina expresó que esto se notaba e incluso fuera de las cámaras y que “la gente se pudo dar cuenta”.

¿Por qué Yina Calderón y La Jesuu tuvieron problemas dentro de La casa de los famosos Colombia?

Antes de que iniciara el programa, se sabía que la Jesuu y Yina Calderón no se la llevaban muy bien, sin embargo, mientras Valentina permaneció en la casa, ambas se hicieron cercanas e incluso hicieron parte del mismo Team de ‘Las chicas fuego’, sin embargo, tras el eliminación y reingreso de la creadora de contenido, todo cambió, pues inmediatamente ella volvió a pisar La casa de los famosos, le dejó claro a Calderón que ella “era hipócrita” y que no la quería cerca de ella, pues al parecer, la Jesuu vio muchas cosas que no le gustaron de la empresaria cuando ella salió de la competencia.

