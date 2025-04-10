Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón arremetió contra la Segura: "No te metas en lo que te importa"

La empresaria Yina Calderón se fue contra la influenciadora la Segura criticando su contenido en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón contra la Segura
Yina Calderón se va contra la Segura/Canal RCN

La empresaria Yina Calderónarremetió contra la influenciadora la Segura durante una transmisión en vivo causando revuelo entre los seguidores.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón criticó a la Segura?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia opinó sobre la caleña en su programa 'Escándalo TV' luego de que la creadora de contenido decidiera hacer un video hablando sobre la polémica ruptura entre Karina García y Altafulla, en el que apoyó a la paisa y dio a conocer su punto de vista al respecto.

La Segura es criticada por Yina Calderón

¿Qué le dijo Yina Calderón a la Segura tras opinar sobre Karina García y Altafulla?

La empresaria detalló que la influenciadora había opinado de la famosa expareja para volver a sonar en redes sociales, pues según ella está bastante apagada y su contenido en redes sociales ya no genera nada.

También mencionó que podría ser una estrategia para llamar la atención y poder ser tenida en cuenta para nuevos proyectos.

"Para mí ella está apagada, el contenido que hace ya no funciona, lo siento ser tan sincera", expresó.

Artículos relacionados

Además, juzgó la participación que tuvo la influenciadora en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, señalando que allí tampoco hizo nada.

Yina Calderón contra la Segura

"También siento que en La casa de los famosos no hizo nada, no sirvió para nada y le recomiendo no volverse a presentar a ningún reality porque para eso no sirves querida y mejor no te metas en lo que te importa porque ese papel ya lo tengo yo", agregó.

En medio de sus declaraciones, la cantante la Toxi Costeña defendió a la Segura indicando que a ella sí le parece una mujer muy divertida y con una chispa especial, resaltando el gran trabajo que ha hecho en redes sociales, pues ha logrado mantenerse por muchos años.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de Yina Calderón contra la Segura?

Luego de las palabras de Yina Calderón varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos se mostraron de acuerdo con la empresaria, mientras que otros no dudaron en defender a la Segura, quien cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marilyn Oquendo y Karina García Karina García

Marilyn Oquendo respondió si volvería a ser amiga de Karina García, esto dijo

La artista Marilyn Oquendo habló sobre la posibilidad de una reconciliación con la influenciadora Karina García.

Altafulla y WestCol son comparados por el trato hacia Karina Karina García

Altafulla es comparado con WestCol: ¿quién le daba mejores detalles a Karina?

El streamer WestCol tuvo un costoso gesto con Karina García y esto generó comparaciones con Altafulla por su trato hacia la paisa.

Laura de León y Salomón Bustamante Laura de León

¿Laura de León desmintió ruptura con Salomón Bustamante?, confuso video dividió opiniones

La actriz Laura de León generó gran incertidumbre entre sus fanáticos tras compartir curioso mensaje.

Lo más superlike

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

La joven padecía una grave enfermedad que le provocó su deceso. Sus fanáticos reaccionaron a su muerte.

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"

Jessi Uribe y Paola Jara Paola Jara

¡Emilia ya es la consentida! Así reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe ante los regalos de sus fans

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel