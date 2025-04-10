Yina Calderón arremetió contra la Segura: "No te metas en lo que te importa"

La empresaria Yina Calderónarremetió contra la influenciadora la Segura durante una transmisión en vivo causando revuelo entre los seguidores.

¿Por qué Yina Calderón criticó a la Segura?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia opinó sobre la caleña en su programa 'Escándalo TV' luego de que la creadora de contenido decidiera hacer un video hablando sobre la polémica ruptura entre Karina García y Altafulla, en el que apoyó a la paisa y dio a conocer su punto de vista al respecto.

¿Qué le dijo Yina Calderón a la Segura tras opinar sobre Karina García y Altafulla?

La empresaria detalló que la influenciadora había opinado de la famosa expareja para volver a sonar en redes sociales, pues según ella está bastante apagada y su contenido en redes sociales ya no genera nada.

También mencionó que podría ser una estrategia para llamar la atención y poder ser tenida en cuenta para nuevos proyectos.

"Para mí ella está apagada, el contenido que hace ya no funciona, lo siento ser tan sincera", expresó.

Además, juzgó la participación que tuvo la influenciadora en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, señalando que allí tampoco hizo nada.

"También siento que en La casa de los famosos no hizo nada, no sirvió para nada y le recomiendo no volverse a presentar a ningún reality porque para eso no sirves querida y mejor no te metas en lo que te importa porque ese papel ya lo tengo yo", agregó.

En medio de sus declaraciones, la cantante la Toxi Costeña defendió a la Segura indicando que a ella sí le parece una mujer muy divertida y con una chispa especial, resaltando el gran trabajo que ha hecho en redes sociales, pues ha logrado mantenerse por muchos años.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las declaraciones de Yina Calderón contra la Segura?

Luego de las palabras de Yina Calderón varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos se mostraron de acuerdo con la empresaria, mientras que otros no dudaron en defender a la Segura, quien cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram.