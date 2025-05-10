Melissa Gate despertó rumores al lanzar pulla para sus amigos

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate despierta rumores por curiosa indirecta: ¿es para Emiro o La Toxi Costeña?

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Melissa Gate, la segunda finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, es una de las exparticipantes que ha generado bastante debate en redes sociales tras la final de la competencia, pues, aunque el reality se haya acabado, la polémica y las opiniones sobre las actitudes de los famosos no se han hecho esperar y la paisa no es la excepción, ya que recientemente publicó una historia que despertó las especulaciones sobre sus amistades más cercanas.

¿Melissa Gate está teniendo problemas con algunos de sus amigos de La casa de los famosos Colombia?

Tras una historia que publicó Melissa Gate en sus redes sociales cuestionando el actuar de sus amigos, se abrió el debate si se tratase de alguna indirecta para algunos de los amigos que hizo en La casa de los famosos Colombia, pues a la paisa no se le ha vuelto ver cerca de Emiro Navarro y La Toxi Costeña, sin embargo, ellos ya han aclarado en diferentes ocasiones que por sus diferentes compromisos no han vuelto a coincidir.

¿Cuál fue la indirecta que puso Melissa Gate en sus redes sociales?

En las últimas horas, Melissa Gate publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde escribió que “La lealtad de tus amigos se miedo cuando alguien habla mal a tus espaldas y tú no estás para defenderte”, frase que pudo despertar sospechas si se trataría de una indirecta para Emiro Navarro o La Toxi Costeña, pero la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no amplió los detalles sobre su supuesta indirecta.

¿La indirecta de Melissa Gate se podría dirigir para La Toxi Costeña o Emiro Navarro?

Mencionado anteriormente, surgieron las dudas de que la supuesta indirecta de Melissa Gate iría hacia La Toxi Costeña o Emiro Navarro, pero esto son solo supuestos, pues su amiga, Cindy, recientemente lanzó una nueva canción en donde menciona a sus tres amigos más cercanos que hizo en La casa de los famosos Colombia: Emiro, Melissa y Yina Calderón, entonces esto descarta la posibilidad que sea hacia ella o sí podría ser para Cindy, porque fue ella quien precisamente habló bien de Gate en el podcast con Yina, cuando la empresaria cuestionó a su excompañera por decir que se echó “el reality al hombro”.

