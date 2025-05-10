Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nataly Umaña entró en desesperación y le pidió a Markiller que no mienta sobre su supuesta relación

Nataly Umaña rompió el silencio sobre las acusaciones de Markiller, quien seguiría afirmando que tuvo una relación con ella

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo

Nataly Umaña, quien generó bastante polémica y debate por su relación con Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia, recientemente rompió el silencio sobre el hombre que dice vincularse con ella cuando la actriz aún estaba casada con el también actor, Alejandro Estrada. De acuerdo con Umaña, llegó a su límite y pidió parar con las mentiras en su contra.

Artículos relacionados

¿Quién es el hombre que aseguró tener algo con Nataly Umaña cubado ella estaba casada con Alejandro Estrada?

El colombo-italiano Marcos Alexandro Di Nunzio, conocido como Markiller es el hombre que salió en los medios de comunicación en marzo de 2024 cuando Nataly Umaña aún seguía compitiendo en La casa de los famosos Colombia, diciendo que conoció a la actriz en Guatapé y que ella aseguró estar soltera, cuando aún sostenía su matrimonio con el actor Alejandro Estrada.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre las declaraciones del hombre que aseguró tener algo con ella?

En 2024, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Nataly Umaña en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’ desmintió conocer al mencionado hombre y reveló que nunca lo ha visto, pues como respuesta el Marcos le respondió y le dijo que era “muy buena actriz” al fingir que no lo conoce y sin embargo, el hombre aseguró que tenía testigos que vieron lo que ocurrió entre ellos dos, por lo que se atrevió a mencionar que las personas cómo le iban a creer a “una mujer que le fue infiel a su esposo de 12 años”.

Aunque este escándalo no escaló más allá, recientemente, otros medios de comunicación habrían hablado con el hombre, quien volvió a asegurar que sí conoce a Nataly Umaña y por esto, la actriz rompió el silencio y de manera algo alterada, hizo una petición.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre conocer a Markiller?

A través de sus historias de Instagram, Nataly Umaña mostró su desespero y enojo al encontrarse con una posible información sobre Markiller, quien al parecer habría salido en otro medio de comunicación para volver a tocar el tema de que la conoce y que presuntamente tuvo algo con la actriz cuando todavía estaba casada, por eso, Umaña dijo que su límite ya llegó y le pidió a la prensa que “ya no le dieran más espacio a ese hombre”, pues dijo que lo que ha dicho son solo mentiras y reiteró que nunca lo ha visto y que aunque no le prestó atención al tema que nació hace un año y medio, retó a este hombre para que muestre pruebas de sus supuestas afirmaciones. “¿nos hablamos por señales de humo?”, fueron las palabras de la actriz al puntualizar el tema.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón se volvió a despachar en contra de la Jesuu Yina Calderón

Yina Calderón reveló quién es el famoso que peor le cae: “olía a feo en La casa de los famosos”

Yina Calderón aprovechó las cámaras y el micrófono para volverse a despachar en contra de una de sus excompañeras de La casa de los famosos.

Marcela Reyes reveló algunas hipótesis de lo que pudo pasar con B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes reveló sus hipótesis sobre la trágica muerte de B-King en México

Marcela Reyes expresó que tiene tres hipótesis posibles que habrían causado la trágica muerte de B-King en México.

Marcela Reyes

Marcela Reyes asegura sentir la presencia de B-King en su hogar tras su fallecimiento

Marcela Reyes reveló en medio de una entrevista que tras la muerte de B-King ha sentido su presencia en su hogar.

Lo más superlike

Maluma

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Maluma se convirtió en el primer artista en cantar en el Empire State Building en Nueva York, mostrando su talento ante el mundo.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"