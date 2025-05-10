Nataly Umaña, quien generó bastante polémica y debate por su relación con Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia, recientemente rompió el silencio sobre el hombre que dice vincularse con ella cuando la actriz aún estaba casada con el también actor, Alejandro Estrada. De acuerdo con Umaña, llegó a su límite y pidió parar con las mentiras en su contra.

¿Quién es el hombre que aseguró tener algo con Nataly Umaña cubado ella estaba casada con Alejandro Estrada?

El colombo-italiano Marcos Alexandro Di Nunzio, conocido como Markiller es el hombre que salió en los medios de comunicación en marzo de 2024 cuando Nataly Umaña aún seguía compitiendo en La casa de los famosos Colombia, diciendo que conoció a la actriz en Guatapé y que ella aseguró estar soltera, cuando aún sostenía su matrimonio con el actor Alejandro Estrada.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre las declaraciones del hombre que aseguró tener algo con ella?

En 2024, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Nataly Umaña en el programa matutino ‘Buen día, Colombia’ desmintió conocer al mencionado hombre y reveló que nunca lo ha visto, pues como respuesta el Marcos le respondió y le dijo que era “muy buena actriz” al fingir que no lo conoce y sin embargo, el hombre aseguró que tenía testigos que vieron lo que ocurrió entre ellos dos, por lo que se atrevió a mencionar que las personas cómo le iban a creer a “una mujer que le fue infiel a su esposo de 12 años”.

Aunque este escándalo no escaló más allá, recientemente, otros medios de comunicación habrían hablado con el hombre, quien volvió a asegurar que sí conoce a Nataly Umaña y por esto, la actriz rompió el silencio y de manera algo alterada, hizo una petición.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre conocer a Markiller?

A través de sus historias de Instagram, Nataly Umaña mostró su desespero y enojo al encontrarse con una posible información sobre Markiller, quien al parecer habría salido en otro medio de comunicación para volver a tocar el tema de que la conoce y que presuntamente tuvo algo con la actriz cuando todavía estaba casada, por eso, Umaña dijo que su límite ya llegó y le pidió a la prensa que “ya no le dieran más espacio a ese hombre”, pues dijo que lo que ha dicho son solo mentiras y reiteró que nunca lo ha visto y que aunque no le prestó atención al tema que nació hace un año y medio, retó a este hombre para que muestre pruebas de sus supuestas afirmaciones. “¿nos hablamos por señales de humo?”, fueron las palabras de la actriz al puntualizar el tema.