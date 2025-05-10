Isabella Ladera comparte romántica foto con Hugo García

Recientemente, la modelo y creadora de contenido Isabella Ladera ha estado muy abierta con sus seguidores en redes sociales y ha compartido contenido con su novio Hugo García, pues en las últimas semanas la venezolana vivió momentos amargos, pero ahora se muestra tranquila y que ha pasado la página gracias al apoyo de su nueva pareja.

¿Quién es el nuevo novio de Isabella Ladera?

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores cuando confirmó su relación con Hugo García, un influencer y modelo de Perú, conocido por participar en el reality show “Esto es guerra”, además, el joven también genera contenido para sus redes sociales sobre la vida fitness, contenido de viajes y su vida al aire libre.

¿Cuánto lleva la relación de Isabella Ladera y Hugo García?

Teniendo en cuenta por los comentarios, contenido, historias y demás en las redes sociales de Isabella Ladera, sin necesidad de que ella haya salido a confirmar públicamente su relación con el peruano, sus seguidores ya estaban sospechando sobre la posible relación de la parejita, pues ambos dejaban rastros en sus redes sociales, apuntando que al parecer estarían saliendo desde junio, pues en ese mes ya estaban naciendo los rumores sobre la posible nueva pareja de la venezolana, sin embargo, tras la polémica que vivió recientemente Ladera, por un comentario de Hugo mostrándole su apoyo, se habría confirmado su romance en el mes de septiembre.

¿Cuál fue la historia que subió Isabella Ladera viviendo su romance con Hugo García?

En los últimos días, Isabella Ladera y Hugo García han compartido detalles sobre las vacaciones que tuvieron juntos, pues ambos publicaron detalles, fotos y momentos en los que se les vieron muy felices por haber compartido momentos a solas y precisamente, una historia que publicó la venezolana generó mucha ternura ya que mostró que el romance con su novio va mejor de lo que se esperaba.

En la historia compartida en el Instagram oficial de Isabella, la modelo se ve sobre el pecho de su novio mientras él la abraza y ambos sonríen, mostrándose muy felices y enamorados.

¿Qué ha publicado Hugo García sobre Isabella Ladera?

Mencionado anteriormente, la pareja ya no oculta su romance y últimamente han compartido más momentos juntos a través de sus redes sociales y en el caso de Hugo García, respondió a la pregunta de un seguidor quien le pidió que describiera a Isabella Ladera en una sola palabra y él la definió como auténtica, mostrando un video en el que se le ve feliz a la venezolana.