Kimberly Reyes sobre su supuesta relación con Beéle: “no es ningún novio mío”

La actriz Kimberly Reyes está siendo relacionada con el cantante Beéle, luego de que se dejaron ver juntos saliendo de un hotel.

Paula Orjuela Quevedo
Kimberly Reyes se refiere a los rumores con Beéle

El pasado jueves 2 de octubre, empezaron a nacer rumores sobre una supuesta relación entre el cantante Beéle y la actriz Kimberly Reyes, pues se filtró un video en el que se ven juntos, sin embargo, aunque nada se ha confirmado nada, las especulaciones dicen que se trataría de una posible relación.

¿Cuál es el video en el que se ve a Beéle junto a Kimberly Reyes?

En el programa matutino Mañana Express del Canal RCN se compartió un video en la emisión en vivo de ese jueves 2 de octubre en donde se ve al cantante Beéle junto con Kimberly Reyes, al parecer saliendo de un hotel, pues se decía que el artista se estaba hospedando en el lugar. Por otro lado, además del video, hay una fotografía de la actriz y el cantante, lo que aumentaría las sospechas de su supuesta cercanía.

¿Cómo rompió el silencio Kimberly Reyes al referirse al tema de su supuesta relación con Beéle?

En las diferentes redes sociales está circulando un video de TikTok publicado por Kimberly Reyes, en donde ella usa un audio que dice “Pero ese no es ningún novio mío” y escribió: “la gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo”, aunque el video fue publicado en agosto, este contenido revivió tras los rumores de su supuesta relación con el cantante Beéle y de hecho, a la publicación le han llegado cientos de comentarios en donde los internautas le piden a la actriz que no se involucre con el artista y de hecho, otros empezaron a especular que posiblemente Kimberly podría ser la modelo de uno de los videos del artistas, sin embargo, todo estos son suposiciones de los usuarios en rede sociales y hasta el momento se espera que alguno de los dos involucrados confirmen o desmientan los supuestos.

¿Beéle está soltero tras su ruptura con Isabella Ladera?

Aunque el artista Beéle ha estado de polémica en polémica por sus relaciones amorosas, ha sabido mantener en privacidad su vida romántica, pues estas suposiciones con la actriz Kimberly Reyes son solo teorías que nacen en internet y el cantante no ha confirmado públicamente que esté saliendo con algo luego de romper su relación con Isabella Ladera, quien ya decidió seguir su camino y presumirle al mundo su relación con Hugo García.

