Nataly Umaña se mostró muy molesta tras fuertes comentarios: "No lo aceptaré"

La actriz Nataly Umaña decidió hacer un fuerte llamado de atención a sus críticos tras inapropiados comentarios.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Nataly Umaña tras críticas
Nataly Umaña compartió importante reflexión/Canal RCN

La actriz Nataly Umaña sorprendió a sus miles de fanáticos al compartir un fuerte llamado de atención a quienes le lanzan fuertes críticas.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre las críticas que recibe en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 800 mil seguidores, compartió un video desde la playa en el que habló sobre duros comentarios que ha recibido recientemente.

Nataly Umaña deja reflexivo mensaje

En la grabación confesó que como figura pública ha aprendido a convivir con la crítica, los juicios y las burlas, pues como muchos conocen lleva año y medio haciendo terapia y entendió que las opiniones ajenas no definen su vida y por eso cuando le lanzan críticas ya no la hieren.

Sin embargo, últimamente han estado pasando algunos límites a los que decidió reaccionar.

¿Qué comentarios le dejaron a Nataly Umaña?

La actriz mostró mensajes que le han dejado algunos usuarios de las redes sociales donde comparan su vida y sus palabras con la tragedia que le ocurrió a la presentadora Lina Marulanda.

Nataly Umaña tras críticas

"Eso no es humor, no es una crítica, eso es una línea que no se debe cruzar, a un límite entre la opinión y la vi*lencia, la crítica y el daño", expresó.

Detalló que no es un mensaje para las personas que siempre le envían mensajes de cariño o la apoyan, sino para quienes olvidaron que las palabras tienen peso y recordarles que detrás de cada persona hay una familia, una vida, y que la salud mental no es un juego.

Concluyó mencionando que ella sigue fuerte, en paz, viviendo y soñando, pero no soportará comentarios que inciten a la muerte.

Tras su revelación, logró cientos de mensajes de sus fieles admiradores que la apoyaron y coincidieron con ella haciéndole un llamado de atención a quienes suelen enviar ese tipo de comentarios negativos en redes sociales que no suelen medir el tipo de daño que pueden hacer.

Por ahora, la actriz Nataly Umaña no solo sigue compartiendo importantes reflexiones, sino que también continúa trabajando en su espiritualidad y en sus respectivos proyectos, con los que ha tenido una buena acogida.

