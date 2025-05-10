Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El video por el que Karina García avivó rumores de reencuentro con Altafulla

En medio de su preparación para el Stream Fighters, la paisa viajó a Bogotá y algunos seguidores no tardaron en reaccionar.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Karina García avivó rumores de reencuentro con Altafulla
Karina García avivó rumores de reencuentro con Altafulla/ Archivo RCN

La creadora de contenido y participante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada apareció en sus redes sociales para darle una actualización a sus millones de fanáticos de cómo iba su proceso de preparación para el Stream Fighters donde se enfrentará en una práctica de boxeo el próximo sábado 18 de octubre en la ciudad de Bogotá.

Recordemos que, tras salir del mencionado reality de convivencia del Canal RCN, la antioqueña recibió la invitación de su amigo Westcol y asumió el reto con todo el profesionalismo del caso y lleva meses intensos de entrenamiento para dar un show que esté a la altura del formato y de su contrincante, Karely Ruiz.

¿Por qué Karina García avivó rumores de reencuentro con Altafulla?

En medio de sus historias, la también empresaria mostró que ya estaba radicada en Bogotá para prepararse para su pelea y adaptarse a la altura de la capital. Por ello tendrá 15 días de entrenamiento fuerte.

"Ahora sí, bebés, esto está encima, faltan solo 15 días para Stream Fighters, mañana empiezo entrenamiento aquí en la ciudad en Bogotá y según lo que me dice el entrenador va a estar superpesado, literalmente el doble, tengo que acostumbrarme a la altura, pero bueno, con toda la moral, con toda la actitud", expresó Karina, mientras añadió que todos debían estar pendientes porque les iba a compartir cada detalle de su viaje.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karina García ante su viaje a Bogotá?

Fue cuestión de minutos para que su video se hiciera viral, al igual que las reacciones de sus fanáticos, quienes no tardaron en preguntarle si estando en la capital del país, se reencontraría con Altafulla, quien llevaba varios días en la misma ciudad en gira de medios. Muchos, se sumaron con mensajes al respecto, diciendo que aunque ella no tomara la iniciativa, muy seguramente él sí aprovecharía la oportunidad para acercarse.

Al respecto, la paisa ha optado por guardar silencio, pues recordemos que está viviendo su proceso de separación y no ha querido dar muchos detalles de las razones que motivaron a la ruptura.

