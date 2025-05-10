Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kai, hijo de Greeicy Rendón sorprendió cantando una tierna ronda infantil: "heredó el talento de los papás"

El pequeño se llevó aplausos y elogios con su primera interpretación musical en redes sociales.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Kai, hijo de Greeicy Rendón sorprendió cantando una tierna ronda infantil: "heredó el talento de los papás"
Kai, hijo de Greeicy Rendón sorprendió cantando una tierna ronda infantil: "heredó el talento de los papás" / AFP: Noam Galai

La mañana de millones de seguidores comenzó con una sorpresa llena de ternura gracias a Greeicy Rendón. La actriz y cantante caleña compartió en sus redes sociales un clip muy especial donde su hijo Kai fue el protagonista.

Se trata de una nota de voz que le envió su primogénito vía WhatsApp, la cual logró conmjoverla, al punto en que la motivó a grabar ese chat para presumirlo con sus casi 27 millones de seguidores, quienes viven al pendiente de sus actualizaciones personales, profesionales y familiares.

Artículos relacionados

Kai, hijo de Greeicy Rendón sorprendió cantando una tierna ronda infantil

La caleña compartió en sus historias de Instagram una sorpresiva nota de voz con la que quiso darle los buenos días a su comunidad en redes, allí se escuchaba a su pequeño interpretando la popular canción infantil “La iguana tomaba café”.

Con lo anterior, Greeicy presumió, con risas y orgullo, que su pequeño heredó el talento musical de sus padres. La publicación rápidamente se convirtió en tema de conversación, pues para muchos fue la prueba de que el hijo de Greeicy y Mike Bahía no solo crece rodeado de música, sino que también comienza a mostrar sus primeras dotes artísticas.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la tierna interpretación de Kai, hijo de Greeicy Rendón?

Los internautas no tardaron en reaccionar con comentarios llenos de ternura y admiración no solo por el pequeño, sino por la excelente labor que tanto ella como Mike Bahía están haciendo como padres. Además, recordaron que esto demuestra que el talento se lleva en la sangre y que muy seguramente él lo heredó.

Otros, por su parte, quisieron ponerle más humor a la situación y, después de elogiar las habilidades musicales del pequeño, aseguraron que cantaba mejor que muchos famosos que presumen de ser cantantes. Desde luego, lanzaron varios nombres propios de intérpretes nacionales e internacionales, pero por respeto nos reservamos su identidad.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes se defiende de acusaciones por la muerte de B King: "no tengo corazón para hacer algo así" Marcela Reyes

Marcela Reyes se defiende de acusaciones por la muerte de B King: "no tengo corazón para hacer algo así"

Marcela Reyes reveló lo que sucedió un día después de que B King la responsabilizara de lo que pudiera pasarle.

Kimberly Reyes se refiere a los rumores con Beéle Kimberly Reyes

Kimberly Reyes sobre su supuesta relación con Beéle: “no es ningún novio mío”

La actriz Kimberly Reyes está siendo relacionada con el cantante Beéle, luego de que se dejaron ver juntos saliendo de un hotel.

Altafulla reaccionó a la supuesta infidelidad de Karina García con Westcol Karina García

Así reaccionó Altafulla al video de la supuesta infidelidad de Karina García con Westcol

El cantante vio en vivo el video que confirmaría el supuesto romance y rompió su silencio al respecto.

Lo más superlike

Maluma

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Maluma se convirtió en el primer artista en cantar en el Empire State Building en Nueva York, mostrando su talento ante el mundo.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"