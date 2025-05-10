Kai, hijo de Greeicy Rendón sorprendió cantando una tierna ronda infantil: "heredó el talento de los papás"

La mañana de millones de seguidores comenzó con una sorpresa llena de ternura gracias a Greeicy Rendón. La actriz y cantante caleña compartió en sus redes sociales un clip muy especial donde su hijo Kai fue el protagonista.

Se trata de una nota de voz que le envió su primogénito vía WhatsApp, la cual logró conmjoverla, al punto en que la motivó a grabar ese chat para presumirlo con sus casi 27 millones de seguidores, quienes viven al pendiente de sus actualizaciones personales, profesionales y familiares.

Kai, hijo de Greeicy Rendón sorprendió cantando una tierna ronda infantil

La caleña compartió en sus historias de Instagram una sorpresiva nota de voz con la que quiso darle los buenos días a su comunidad en redes, allí se escuchaba a su pequeño interpretando la popular canción infantil “La iguana tomaba café”.

Con lo anterior, Greeicy presumió, con risas y orgullo, que su pequeño heredó el talento musical de sus padres. La publicación rápidamente se convirtió en tema de conversación, pues para muchos fue la prueba de que el hijo de Greeicy y Mike Bahía no solo crece rodeado de música, sino que también comienza a mostrar sus primeras dotes artísticas.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la tierna interpretación de Kai, hijo de Greeicy Rendón?

Los internautas no tardaron en reaccionar con comentarios llenos de ternura y admiración no solo por el pequeño, sino por la excelente labor que tanto ella como Mike Bahía están haciendo como padres. Además, recordaron que esto demuestra que el talento se lleva en la sangre y que muy seguramente él lo heredó.

Otros, por su parte, quisieron ponerle más humor a la situación y, después de elogiar las habilidades musicales del pequeño, aseguraron que cantaba mejor que muchos famosos que presumen de ser cantantes. Desde luego, lanzaron varios nombres propios de intérpretes nacionales e internacionales, pero por respeto nos reservamos su identidad.