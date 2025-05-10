Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña defendió a La Segura de las palabras de Yina Calderón

La Toxi Costeña no dudó en defender su criterio sobre La Segura y le respondió a yina Calderón ante sus palabras.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La Toxi Costeña defendió a La Segura y alteró a Yina Calderón

Yina Calderón está protagonizando una nueva polémica tras despacharse en contra de La Segura, pues como es de costumbre, la empresaria no se queda callada con lo que piensa y sin rodeos lo va diciendo y es por eso por lo que opinó sobre la creadora de contenido, diciendo que “no debería meterse” en lo que no le importa debido a que opinó sobre la ruptura de Karina García y Altafulla.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La Segura?

Yina Calderón y La Toxi Costeña estaban hablando sobre la opinión que dio La Segura acerca de la ruptura de Altafulla y Karina García, pero esto no le gustó a Yina Calderón, quien aprovechó los micrófonos para despacharse en contra de la influencer diciendo que ella se quiere colgar a la polémica para volver a sonar, ya que, según ella, “La Segura está apagada”. Sin embargo, por un momento, la empresaria se exaltó luego de la replica de La Toxi Costeña y respondió diciendo que la creadora de contenido “no hizo nada en La casa de los famosos” y le recomendó no volver a participar en un ningún reality porque “no sirve para eso”, además opinó que La Segura estaría buscando un lugar en el After de La casa de los famosos Colombia para la siguiente temporada.

¿Cómo defendió La Toxi Costeña a La Segura ante las acusaciones de Yina Calderón?

Al escuchar que Yina Calderón dijo que La Segura quería volver a sonar para trabajar en el After de La casa de los famosos Colombia, La Toxi Costeña le replicó diciendo que ella “sí tiene chispa y que es divertida” y cuestionó la opinión de la empresaria, preguntándole que “¿cómo va a decir que La segura no hace buen contenido? Añadiendo que, de ser así, “no se habría mantenido por tantos años y nos sería la persona que es” reafirmando que, desde hace años, “La Segura es La Segura”. Ante estas palabras de defensa, Yina se alteró un poco y dijo todo lo anteriormente mencionado.

¿Qué dijo La Segura ante las palabras de Yina Calderón en su contra?

La Segura no se quedó callada y se defendió antes las acusaciones de Yina Calderón, explicándole cómo funcionan las redes sociales y reafirmando la teoría de la Toxi Costeña al decir que “mantenerse” en las redes sociales no es fácil y ella lo ha logrado, además, le respondió a las especulaciones de que ella estaría detrás de un puesto en La casa de los famosos Colombia y dijo que esa tarea de buscar esas oportunidades se lo dejaba a ella.

