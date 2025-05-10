Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Altafulla al video de la supuesta infidelidad de Karina García con Westcol

El cantante vio en vivo el video que confirmaría el supuesto romance y rompió su silencio al respecto.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Altafulla reaccionó a la supuesta infidelidad de Karina García con Westcol
Altafulla reaccionó a la supuesta infidelidad de Karina García con Westcol/ Archivo RCN

Los rumores frente a la separación de Altafulla y Karina García en redes sociales no se detienen y entre los más sonados de los últimos días estuvo la especulación sobre una supuesta cercanía entre Karina García y el streamer Westcol, situación que puso nuevamente en el centro de la conversación a la expareja.

En una reciente entrevista radial, el creador de contenido fue sorprendido con la incómoda pregunta sobre si Karina tenía o no algún vínculo sentimental con Westcol y le mostraron puntualmente por qué indagaban al respecto: un video que, según una de las locutoras, era la prueba de dicha infidelidad.

¿Cómo reaccionó Altafulla ante el video de la supuesta infidelidad de Karina García con Altafulla?

La periodista le advierte al ganador de La casa de los famosos Colombia, que quiere mostrarle un video muy comprometedor donde se ve supuestamente a Karina escondiéndose durante una transmisión de Westcol, mientras Altafulla estaba en Venezuela trabajando.

Ante el video, algunos en la mesa se cuestionaban si realmente se trabaja de Karina a lo que ella aseguraba que sí, porque había visto esa misma escena grabada desde diferentes ángulos y que se evidenciaba que sí se trataba de ella. Ante esto, le preguntó puntualmente a Altafulla si su expareja sostenía un vínculo emocional con Westcol, a lo que sin rodeos respondió “No sé, no sé”.

¿Por qué Altafulla se llevó elogios durante la entrevista de la supuesta infidelidad de Karina García?

Lejos de polémicas, su reacción fue tomada por muchos como un gesto de prudencia en medio de la ola de comentarios que circulan en internet y como un acto de amor y madurez por quien fue su pareja durante tantos meses.

Otros aprovecharon incluso para aplaudir las palabras con la que el cantante se estaba refiriendo a la paisa durante toda su gira de medios, donde dejó claro lo especial y buena mujer que fue ella con él y la gratitud e inmenso amor que guardaría para siempre con ella y su familia por abrirle las puertas de su casa y sus corazones.

Karina, por su parte, también decidió hablar. Confirmó que su relación con Altafulla terminó hace cerca de dos semanas y que, después de haber entregado lo mejor de sí en esa etapa, ahora se encuentra enfocada en un proceso personal de sanación.

