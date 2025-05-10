Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón le hizo contundente advertencia pública a La Segura

Juliana Calderón se sumó al mensaje de su hermana para enviarle indirectas a la influencer, a quien tildaron de "La inSegura".

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Yina Calderón le hizo contundente advertencia pública a La Segura/ Archivos RCN

Las hermanas Calderón se apoderaron de las tendencias nacionales hace tan solo unas horas al compartir un inesperado video en sus cuentas oficiales de Instagram, donde hicieron una contundente advertencia pública contra la creadora de contenido natal, Segura, más conocida en redes sociales con La Segura.

Recordemos, que desde hace varios días, las hermanas han tenido un cruce de mensajes con la influencer caleña, luego de qué ella publicara un video pronunciándose sobre la ruptura de Karina García y Altafulla, quien fue el ganador de la casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la advertencia pública que le hizo Yina Calderon a La Segura?

En su más reciente historia de Instagram, la empresaria de fajas mostró cómo estaba preparando un nuevo capítulo de su programa entretenimiento y mostró cómo le estaba haciendo casting a su hermana Juliana Calderón, quien aseguró que podría ser incluso mucho más villana que ella.

Aprovechó el rol de "villana" que estaba asumiendo su hermana, y el que la ha caracterizado a ella durante tantos años para hacerle una clara advertencia a la también participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, le dijo que se preparara, porque el lunes le tenía una contundente tiradera frente al video que ella le había dedicado en sus redes personales.

"Estamos nosotros trabajando para que el lunes tengan ustedes el mejor programa y estoy haciéndole el casting a Juliana Calderón, que ella dijo que podía ser más villana que yo, no sé si será verdad... el lunes le vamos a contestar a doña InSegura, así que se prepare doña inSegura...", expresó Yina.

¿Por qué Yina Calderón advirtió tiradera contra La Segura?

En medio de una transmisión, Yina aseguró que La Segura ya estaba apagada y que su momento había pasado. Ante esto, Ella respondió punto por punto, dejando claro que está gozando de un gran momento en su trabajo digital y que sus números la respaldan. Además, aprovechó para decirle a Calderón que no le gustaría parecerse a ella, pegándose de polémicas para poder sonar.

También le expresó que ella necesitaba acompañamiento psicológico o algún tipo de terapia para sanar las cosas negativas que tenía en su corazón, porque todo eso respondía a una carencia de amor.

