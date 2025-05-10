Alcalde de Cartagena se opone a la estatua de La Toxi Costeña

La Toxi Costeña, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, fue una de las finalistas de la competencia y una de las figuras que más generó conversación con su participación en el reality de la vida en vivo y así como generó amores, también formó rechazo en su contra por varias polémicas actitudes que tuvo dentro de la competencia.

¿Harán una estatua de la Toxi Costeña?

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2025, en mayo, los fanáticos de Cindy Ávila, conocida en las redes sociales como la Toxi Costeña,propusieron hacer una estatua de la cantante como un homenaje hacia ella, pues generó orgullo en su comunidad sincelejana por haber llegado tan lejos y poner el nombre de Sincelejo en lo más alto.

¿Qué dijo el alcalde de Cartagena al oponerse a la estatua de la Toxi Costeña?

En las últimas horas, las palabras del alcalde de Cartagena Dumek Turbay se han vuelto noticia en medios de comunicación tras oponerse a la estatua de La Toxi Costeña en el Centro Histórico de Cartagena, pues reveló el mandatario que “es inviable, por lo menos desde el Distrito” y, además, añadió que se deben “honrar a los verdaderos referentes” y no a figuras del entretenimiento.

Con las palabras del alcalde, se generó el gran debate de los valores de las figuras que se ven como referentes en la cultura colombiana, sin embargo, aunque él haya dado su negativa, los habitantes de Sincelejo defienden su idea de la estatua de la cantante, ya que para ellos es vista como una representante de la “esencia y raíces costeñas”.

Por otro lado, el mandatario reiteró que hay lugares turísticos y con valor para su cultura, por lo que aprovechó para hacer la cuña de que en Cartagena hay lugares que valen la pena conocer.

¿Qué ha dicho la Toxi Costeña sobre la estatua en su honor?

La Toxi Costeña no ha mencionada sobre el tema, pues cuando surgió los rumores sobre su posible estatua, ella seguía siendo participante de La casa de los famosos Colombia, sin embargo, tras varios meses de conocerse sobre la idea de su homenaje y luego de las palabras del alcalde Turbay, la cantante no ha mencionada nada sobre el tema.