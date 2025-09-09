Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reveló que sí se enfrentará a Andrea Valdiri: así lo confirmó

"No me arrugo": Yina Calderón rompió el silencio sobre su enfrentamiento con Andrea Valdiri y le envió mensaje.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La influenciadora Yina Calderón confirmó recientemente que sí se enfrentará a Andrea Valdiri en el evento de WestCol llamado "StreamFighters 4"

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su enfrentamiento de boxeo con Andrea Valdiri?

Yina Calderón hizo una transmisión en vivo para hablar sobre el tema de su enfrentamiento con Andrea Valdiri.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia empezó dando a entender que seguía firme en su decisión de no asistir a la pele* con Andrea Valdiri.

Yo sé que había mucha gente que quería verme pelear y aunque digan que no era la más importante de la noche.

Sin embargo, tras su preámbulo de confusión, Yina Calderón aseguró que sí iba a asistir al enfrentamiento con Andrea Valdiri a pesar de haberse molestado con las declaraciones de WestCol en su contra.

Prefiero decírselo de frente y contarles que nos vemos en stream figthers. Aunque me da rabia que WestCol se ponga a hablar de mí. Él debería ser más objetivo.

¿Por qué Yina Calderón decidió enfrentarse a Andrea Valdiri en Stream Fighters?

Yina Calderón aseguró que la decisión por la que siguió en pie con su enfrentamiento con Andrea Valdiri había sido porque sentía que no le podía quedar mal a sus seguidores y tampoco a su contrincante.

Yo voy a ir a pelear por respeto a la gente que compró la boletería, a mi contrato y porque soy una sayayina parada.

Yina Calderón aseguró que no se echaría para atrás en este enfrentamiento porque sus papás le habían enseñado a cumplir a su palabra.

No me arrugo ni por el hijue*. Ustedes creen que a mí se me va a arrugar ir a pelear.

La influenciadora también contó que está enfocada en su entrenamiento y por ende no asistirá a más eventos hasta el día de su enfrentamiento con Valdiri, el cual planea ganar sí o sí.

Me sacan como ganadora o con ambulancia. Por más problemas con ella le tengo respeto.

 

¿Cuándo es y cómo ver el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

El combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se llevará a cabo en el Coliseo Medplus en la capital colombiana el próximo 18 de octubre.

Según se reveló, este enfrentamiento estará dividido en tres rounds para conocer a la ganadora. Asimismo, el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri será transmitido por la plataforma streaming Kick.

