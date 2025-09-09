Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera se sinceró tras polémica con Beéle: "Ojalá nunca les pase algo así"

Isabella Ladera sorprendió con emotivo mensaje que dejó ver el difícil momento que atraviesa tras filtración de video con Beéle.

Juan David Velásquez
Isabella Ladera se sinceró tras polémica con Beéle
Isabella Ladera dejó emotivo mensaje tras polémica con Beéle. (AFP: Giorgo Viera)

El nombre de la influenciadora Isabella Ladera no ha parado de ser tendencia tras toda la polémica con Beéle por un video de ambos que salió a la luz.

¿Cuál fue el mensaje que dejó Isabella Ladera tras polémica con Beéle?

El pasado 8 de septiembre se viralizó un video de Isabella Ladera y Beéle en el que quedó expuesto un momento que tuvieron en pareja tiempo atrás.

Este audiovisual ha generado gran polémica en redes sociales y las opiniones han estado divididas, ya que en su mayoría los comentarios han sido de apoyo contra la influenciadora y en contra del artista.

Sin embargo, aunque Isabella presuntamente señaló al artista como el culpable de la difusión de este contenido, el equipo legal de Beéle salió en su defensa y expuso que él no había sido la persona que difundió el video y que tomarían acciones legales.

Isabella Ladera, Beéle
Isabella Ladera se pronunció tras polémica con Beéle. | Foto Sergi Alexander / Getty Images via AFP.

Isabella Ladera se sinceró tras toda la polémica que ha generado el video filtrado con Beéle

Isabella Ladera fue la primera en romper el silencio ante esta polémica en la que se vio envuelta junto a su expareja.

La influenciadora venezolana expuso en un emotivo comunicado que ella se sentía traicionada y vulnerada por una persona de su pasado a la que le dio la confianza y que supuestamente le habría fallado a esta.

Tras 24 horas de haber iniciado la polémica, la influenciadora volvió a pronunciarse en sus redes sociales al asegurar que ella solo podía decirles a sus seguidores y a todos los que conocían su polémica que esperaba que nunca vivieran algo parecido.

Ojalá que nunca les pase algo así.


Como era de esperarse esta frase y reflexión de Isabella Ladera ha provocado múltiples reacciones en redes sociales en donde las opiniones están divididas.

