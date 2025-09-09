Rebeca Castillo, Miss Amazonas: así fue su gran paso en Miss Universe Colombia tras su renuncia | FOTOS

En los últimos días, varios internautas se han sorprendido con la participación de las candidatas que hacen parte de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN en el que han sobresalido con su belleza, talento y pasarela en cada una de las pruebas.

Además, el pasado 7 de septiembre los internautas se sorprendieron con la noticia en el que el nombre de Rebeca Castillo, Miss Amazonas , se convirtió en tendencia tras su reciente renuncia a causa de varios temas personales.

¿Por qué razón renunció Rebeca Castillo de Miss Universe Colombia, el reality?

Cabe destacar que, en las últimas semanas, Rebeca Castillo, demostró su disciplina durante su participación en el programa. Así también, presentó algunas complicaciones al momento de su avance en la competencia, pues manifestó en varias ocasiones que no tenía el mismo “nivel” que sus compañeras.

Recordemos que en el tercer capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, Rebeca Castillo demostró algunas complicaciones al trabajar en equipo con algunas de sus compañeras, pues, reveló que sintió algunas dificultades durante el reto.

Este fue el gran paso de Miss Amazonas en el reality. | Foto: Canal RCN

A pesar de los retos que presentó Rebeca Castillo, tomó la decisión en el cuarto capítulo que se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre, a través de Canal RCN, que no continuaría en la competencia al no tener el mismo nivel que varias de sus compañeras.

¿Por que razón renunció Miss Amazonas? | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Rebeca Castillo al renunciar a su participación en el certamen de belleza?

Recientemente, Rebeca Castillo ha compartido mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos mil seguidores, las razones por las cuales tomó la decisión en retirarse de la competencia. También, reveló que enfrentó varios de sus temores al ser una de las participantes, pues expresó las siguientes palabras:

