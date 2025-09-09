Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García tuvo que elegir entre Blessd y Feid, así reaccionó

Karina García eligió a su favorito entre los artistas Blessd y Feid tras ser interrogada en plena entrevista.

Gisseth Beltrán García
Karina García, Blessd y Feid
Karina García sobre Blessd y Feid/CANAL RCN/AFP: Rodrigo Varela/Ethan Miller

La influenciadora Karina García sorprendió a muchos fanáticos con su respuesta al tener que elegir entre los cantantes Blessd y Feid.

¿A Karina García le tocó elegir entre Blessd y Feid?

La creadora de contenido fue interrogada sobre a quién prefería entre los cantantes Blessd y Feid, a lo que su reacción provocó risas en varios de sus fanáticos.

Karina García sobre Blessd y Feid

La paisa concedió une entrevista a Eva Rey, quien le hizo una dinámica de elegir entre varias celebridades, entre ellas los artistas Blessd y Feid, que, aunque fueron grandes amigos y colegas, ahora son rivales.

¿A quién eligió Karina García entre Blessd y Feid?

Una vez Karina escucha la pregunta no puede parar de reírse, por lo que, la periodista se cuestiona si los conoce o si la embarró con la pregunta.

Blessd no es elegido por Karina García

Recordemos que, la influenciadora confirmó en La casa de los famosos Colombia que tuvo un romance con el cantante Blessd, de quien se enamoró, pero el cual no prosperó.

"Los dos son excelentes artistas, pero ehhhh..... Ferxxo", contestó entre risas.

Eva le señala que eso parece como si se hubiera involucrado con algunos de los dos y ella sarcásticamente le responde: "No, cómo se te ocurre".

Ver desde el minuto 15:

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la elección de Karina entre Blessd y Feid?

Tras su confesión, miles de seguidores no dudaron en opinar sobre el tema, donde muchos señalaron que era la respuesta más obvia, mientras que otros sugirieron que en realidad ella quería elegir a Blessd, pero por su historia y respeto a su pareja no lo hizo.

¿Karina García ya no tiene nada con Blessd?

Es importante mencionar que, el romance entre ellos terminó hace un buen tiempo y actualmente Blessd sostiene una relación con la influenciadora Manuela, mientras que Karina García se encuentra en un noviazgo con el cantante Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, reeality en el que ambos se conocieron y donde surgió su amor.

Por ahora, cada uno está enfocado en sus respectivas relaciones amorosas y en sus proyectos, con los que siguen entreteniendo y enamorando a sus fieles fanáticos.

