Yina Calderón reveló presuntas irregularidades en Stream Fighters y lanzó fuerte advertencia

La polémica influenciadora colombiana Yina Calderón sorprendió en las últimas horas al revelar irregularidades en Stream Fighters 4, evento en el que participará junto a Andrea Valdiri como estelar. Así mismo, lanzó una fuerte advertencia que preocupó a los internautas que esperan con ansias este enfrentamiento.

¿Cuál fue la supuesta irregularidad que reveló Yina Calderón sobre Stream Fighters 4?

En su más reciente transmisión por la plataforma de streaming Kick, Yina Calderón mencionó una supuesta irregularidad sobre Stream Fighters a pocas horas de que se realice el tan esperado evento que ha generado debate en redes sociales en los últimos meses.

Yina Calderón contó detalles de su preparación para el enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN .

Según comentó Calderón, quien desde hace varias semanas ha exigido que todo transcurra con total transparencia para asegurar la igualdad de condiciones entre su contrincante y ella, en las últimas horas el equipo del evento se comunicó con ella vía WhatsApp para comentarle un inesperado percance.

Pues según palabras de Yina, al parecer los guantes con los que había decidido realizar dicho enfrentamiento en el ring de boxeo llegaron en la talla incorrecta.

“Ayer me escribieron un cuento reforzado, me dijeron lo siguiente: Yina, imagínate que la marca patrocinadora se equivocó y mandó guantes de 10, con lo que ella quería que pel*aramos. Yo les dije: qué pena, pero a mí me ponen mis guantes de 12, como habíamos acordado”

¿Cuál fue la advertencia que hizo Yina Calderón previo a Stream Fighters 4?

Así mismo, la creadora de contenido advirtió a Westcol y demás involucrados en la organización del evento que sí veía cierto favoritismo al momento del pesaje o el gran día del enfrentamiento, mostraría todo por medio de sus redes sociales.

Yina Calderón se refirió a su enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

“Espero Westcol y confío que no hallan algún tipo de tramoyas en los resultados, o de preferencias, porque así ellas sean tus amigas, todos hacemos parte del mismo evento”

Además de mencionar que, si Andrea Valdiri no llegaba a su peso acordado, no se subiría al ring de boxeo.