Yina Calderón reveló presuntas irregularidades en Stream Fighters y lanzó fuerte advertencia

Yina Calderón encendió la polémica al destapar supuestas irregularidades dentro de Stream Fighters 4.

Ingrid Jaramillo Rojas
Polémica en Stream Fighters: Yina Calderón habla de irregularidades y amenaza con irse
Yina Calderón denuncia irregularidades en Stream Fighters. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora colombiana Yina Calderón sorprendió en las últimas horas al revelar irregularidades en Stream Fighters 4, evento en el que participará junto a Andrea Valdiri como estelar. Así mismo, lanzó una fuerte advertencia que preocupó a los internautas que esperan con ansias este enfrentamiento.

¿Cuál fue la supuesta irregularidad que reveló Yina Calderón sobre Stream Fighters 4?

En su más reciente transmisión por la plataforma de streaming Kick, Yina Calderón mencionó una supuesta irregularidad sobre Stream Fighters a pocas horas de que se realice el tan esperado evento que ha generado debate en redes sociales en los últimos meses.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón contó detalles de su preparación para el enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN .

Según comentó Calderón, quien desde hace varias semanas ha exigido que todo transcurra con total transparencia para asegurar la igualdad de condiciones entre su contrincante y ella, en las últimas horas el equipo del evento se comunicó con ella vía WhatsApp para comentarle un inesperado percance.

Pues según palabras de Yina, al parecer los guantes con los que había decidido realizar dicho enfrentamiento en el ring de boxeo llegaron en la talla incorrecta.

“Ayer me escribieron un cuento reforzado, me dijeron lo siguiente: Yina, imagínate que la marca patrocinadora se equivocó y mandó guantes de 10, con lo que ella quería que pel*aramos. Yo les dije: qué pena, pero a mí me ponen mis guantes de 12, como habíamos acordado”

¿Cuál fue la advertencia que hizo Yina Calderón previo a Stream Fighters 4?

Así mismo, la creadora de contenido advirtió a Westcol y demás involucrados en la organización del evento que sí veía cierto favoritismo al momento del pesaje o el gran día del enfrentamiento, mostraría todo por medio de sus redes sociales.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se refirió a su enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

“Espero Westcol y confío que no hallan algún tipo de tramoyas en los resultados, o de preferencias, porque así ellas sean tus amigas, todos hacemos parte del mismo evento”

Además de mencionar que, si Andrea Valdiri no llegaba a su peso acordado, no se subiría al ring de boxeo.

“Mañana es el pesaje y nosotras teníamos que pesar 62 kilos. Yo estoy más gordita, porque me tocó subir 6 kilos, ella tenía que bajar”

Andrea Valdiri rompió el silencio sobre Yina Calderón y su obsesión con ella Andrea Valdiri

Andrea Valdiri lanzó inesperada declaración sobre Yina Calderón: “ella es una fanática más”

Andrea Valdiri volvió a encender las redes al lanzar una inesperada afirmación sobre Yina Calderón previo a su enfrentamiento.

El mensaje de la mamá de B-King tras un mes del fallecimiento Talento nacional

Mamá de B-King recordó a su hijo con desgarrador mensaje tras un mes de su partida

La mamá de B-King compartió emotivas palabras para su hijo, recordando su vida tras cumplirse un mes de su partida.

Laura de León y Salomón Bustamante Laura de León

Laura de León rompió el silencio sobre su supuesta ruptura con Salomón Bustamante

Laura de León se pronunció sobre la supuesta confirmación de una ruptura con Salomón Bustamante.

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Ricardo Vesga no logró conquistar al jurado con su receta de pasta y recibió el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef Celebrity 2025.

Martín Elías Jr. mostró la nueva camioneta que se compró Martín Elías

Martín Elías Jr. mostró la lujosa camioneta que se compró: esta es la millonada que cuesta

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena. Cazzu

Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters