Yina Calderón reveló en vivo la canción que le gusta de Altafulla y hasta la cantó

La empresaria Yina Calderóndejó impactados a miles de sus fanáticos luego de que confesara que le gustaba una canción de Altafullay la cantaran en pleno en vivo.

Artículos relacionados Talento nacional Excandidata a Miss Universe Colombia se casó con reconocido humorista

¿A Yina Calderón sí la gusta la música de Altafulla?

En una transmisión en vivo de su programa 'Escándalo TV' la creadora de contenido sorprendió luego de que su hermana Juliana Calderón la retara a bailar una canción de Altafulla en caso de que pierda su enfrentamiento con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4', a lo que ella señaló que en realidad había una canción que sí le gustaba.

"A mí me gusta la que canta con Juan Duque, espere adelanto donde cantan Altafulla, que aquí sí canta, aquí no está haciendo coros no más", expresó.

Por su parte, su amigo Junior confesó que ellos escuchaban la música del artista en sus anteriores contenidos de fiestas, dándole la razón al cantante Altafulla que hacía dicha mención en La casa de los famosos Colombia cuando ella le criticó su música.

Artículos relacionados Dayana Jaimes Dayana Jaimes reveló que quisiera ser como el perro con el que fue comparada por Betsy Liliana

¿Cuál es la canción que Yina Calderón confesó que le gusta de Altafulla?

El tema musical que Yina Calderón señaló que le gusta del barranquillero de titula "Fría" que hace en colaboración con Juan Duque, cuyo video musical tiene más de 500 mil reproducciones en YouTube.

Yina Calderón también sorprendió al señalar que ahora Juan Duque y Miguel Bueno, a quienes criticó antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia ahora le caen bien, pues cambió la percepción de ellos tras conocerlos en el reality, luego de que estos fueran a cantar y animarlos en las fiestas que solían tener.

Artículos relacionados Epa Colombia Hija de Epa Colombia enternece previo a su reencuentro con la empresaria

Por ahora, la empresaria se encuentra alejada de la redes sociales y las polémicas tras señalar que quería tomarse unos días de descanso de las plataformas digitales y dedicarse a ella misma para estar bien para su enfrentamiento contra Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Por su parte, Altafulla se encuentra promocionando su nueva canción "Paila" que le compuso a Karina García cuando estaban juntos.