Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón reveló en vivo la canción que le gusta de Altafulla y hasta la cantó

La empresaria Yina Calderón sorprendió al hacer confesión sobre la música del artista Altafulla.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Altafulla
Yina Calderón confiesa la canción que le gusta de Altafulla/Canal RCN

La empresaria Yina Calderóndejó impactados a miles de sus fanáticos luego de que confesara que le gustaba una canción de Altafullay la cantaran en pleno en vivo.

Artículos relacionados

¿A Yina Calderón sí la gusta la música de Altafulla?

En una transmisión en vivo de su programa 'Escándalo TV' la creadora de contenido sorprendió luego de que su hermana Juliana Calderón la retara a bailar una canción de Altafulla en caso de que pierda su enfrentamiento con Andrea Valdiri en 'Stream Fighters 4', a lo que ella señaló que en realidad había una canción que sí le gustaba.

Yina Calderón canta tema de Altafulla

"A mí me gusta la que canta con Juan Duque, espere adelanto donde cantan Altafulla, que aquí sí canta, aquí no está haciendo coros no más", expresó.

Por su parte, su amigo Junior confesó que ellos escuchaban la música del artista en sus anteriores contenidos de fiestas, dándole la razón al cantante Altafulla que hacía dicha mención en La casa de los famosos Colombia cuando ella le criticó su música.

Artículos relacionados

¿Cuál es la canción que Yina Calderón confesó que le gusta de Altafulla?

El tema musical que Yina Calderón señaló que le gusta del barranquillero de titula "Fría" que hace en colaboración con Juan Duque, cuyo video musical tiene más de 500 mil reproducciones en YouTube.

Yina Calderón habla de Altafulla

Yina Calderón también sorprendió al señalar que ahora Juan Duque y Miguel Bueno, a quienes criticó antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia ahora le caen bien, pues cambió la percepción de ellos tras conocerlos en el reality, luego de que estos fueran a cantar y animarlos en las fiestas que solían tener.

Artículos relacionados

Por ahora, la empresaria se encuentra alejada de la redes sociales y las polémicas tras señalar que quería tomarse unos días de descanso de las plataformas digitales y dedicarse a ella misma para estar bien para su enfrentamiento contra Andrea Valdiri el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Por su parte, Altafulla se encuentra promocionando su nueva canción "Paila" que le compuso a Karina García cuando estaban juntos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Patricia Acosta sobre Martín Elías Talento nacional

Mamá de Martín Elías realizó polémica declaración sobre la muerte del artista

Patricia Acosta dio a conocer qué le dijo al artista Martín Elías antes de su fallecimiento.

Patricia Acosta Talento nacional

Primera esposa de Diomedes Díaz habló en medio de la polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz

Patricia Acosta ofreció polémicas declaraciones en medio de la controversia que atraviesan Dayana Jaimes y Lily Díaz.

Luisa Fernanda W mostró las consecuencias en su rostro por el estrés que está padeciendo Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W mostró las consecuencias en su rostro por el estrés que está padeciendo

La creadora de contenido preocupó a sus seguidores al compartir inesperada fotografía de su aspecto.

Lo más superlike

Esposo de reconocida influencer falleció de cáncer Talento internacional

Esposo de reconocida influencer falleció de cáncer, dejó a una niña de 1 año

Fabricio Gamboa, recordado por la propuesta de matrimonio en un hospital en 2020, fue despedido tras años de luchar contra la enfermedad.

Zion comunica que se encuentra fuera de peligro. Talento internacional

Zion fue dado de alta, este es el reciente comunicado sobre su salud

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"