Yina Calderón revela su relación con el ex de Aida Victoria Merlano: “el dueño de mi vida”

Yina Calderón volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir momentos junto a Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano. Sus historias muestran una cercanía que ha generado comentarios entre los internautas.

¿Cuál es la historia de Yina Calderón y Juan David Tejada?

El historial de Yina Calderón y Juan David Tejada se desarrolla a través de su familia. Después de que ‘El agropecuario’ terminara su relación con Aida Victoria Merlano, surgieron rumores sobre una conexión con Juliana Calderón, hermana de Yina, a finales de 2025.

La historia de Yina Calderón y Juan David Tejada / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Los internautas destacan que el vínculo comenzó a finales de 2025, cuando ambos fueron vistos en el mismo gimnasio. Juliana compartió un video en sus redes sociales caminando por una playa en Puerto Rico junto a un hombre cuya silueta coincide con la de Tejada, en un momento que incluye un beso.

Por su parte, Yina Calderón se refirió públicamente a Juan David, como su "cuñado", lo que alimentó la idea de que la relación era oficial dentro del círculo familiar.

¿Qué subió Yina Calderón junto a Juan David Tejada?

A través de sus historias de Instagram, Yina llamó la atención por mostrarse cercana a Juan David. Ambos aparecen en una piscina en Guatapé, mientras él la lleva cargada en su espalda. La influencer se ríe y pone de fondo una canción de Anuel AA y Karol G que dice “lo de nosotros es un secreto”.

Yina Calderón se muestra junto a Juan David Tejada / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En las historias, Yina relató que se encontraba compartiendo en Guatapé junto a varias personas, entre ellas sus amigos y Juan David Tejada. Mientras mostraba el ambiente del encuentro, presentó a Tejada ante sus seguidores y le pidió que saludara y se identificara. Él respondió y, a petición de la influencer, envió un beso a la cámara.

¿Qué dijo Yina Calderón de Juan David Tejada?

En otra historia, Yina Calderón grabó a Juan David Tejada desde la distancia mientras revelaba sus sentimientos respecto al agropecuario.

“A mí me da risa que ustedes me molesten con otro, con Asaf, yo a Asaf lo quiero mucho, pero el dueño de mi vida es otro”, dijo, enfocando al agropecuario.

Esta declaración ha generado comentarios entre los seguidores, quienes destacan la forma en la que Yina habló públicamente de su relación con Tejada. En redes, continúan esperando nuevos momentos que compartan junto al agropecuario, mientras la historia entre ambos sigue generando curiosidad y comentarios en línea.