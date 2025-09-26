Yina Calderón revela si siente atracción por WestCol

En medio de su visita al programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, Yina Calderón volvió a dar de qué hablar tras referirse a WestCol, con quien ha tenido varias tensiones en redes sociales.

Durante la entrevista, Johana Velandia le preguntó directamente a la creadora de contenido si sentía algún tipo de atracción por el streamer paisa.

¿Yina Calderón se siente atraída por WestCol?

La empresaria fue clara al asegurar que físicamente WestCol no es el tipo de hombre que le gusta y que no siente atracción hacia él.

Según explicó, su interés en el joven creador de contenido está ligado a la visibilidad que le puede dar en redes y no a un tema personal.

“Yo del tipo no necesito sino sus vistas… si él no tuviera la posición que tiene y las vistas que tiene tal vez yo no me iría a sentar al lado de él”, dijo Yina.

Yina Calderón confesó que no siente atracción por WestCol. (Foto Canal RCN)

A pesar de negar la atracción, Calderón reconoció y valoró la capacidad y el ingenio del joven creador: lo calificó como “demasiado inteligente” por haber monetizado su contenido tan joven.

“Que a sus 23 años haga plata estando sentado en una cámara y ya, tiene que ser un genio”, agregó la creadora de contenido.

Además, admitió su agradecimiento porque fue él quien la metió en la dinámica del Stream Fighters.

Sin embargo, también dejó claro que la relación entre ambos ha tenido momentos tensos y despectivos por parte de WestCol, algo que ella no olvida:

“Ha sido fuerte, pero yo he sido inteligente… te necesito, pero va a llegar el día que no lo haga”.

¿Cuál es el tipo de hombre que le gusta a Yina Calderón?

En la conversación Yina fue explícita sobre sus gustos: busca “un polo a tierra”, un compañero con quien pueda mantener conversaciones sobre temas serios fuera del mundo del entretenimiento digital.

“Yo busco un man que en mi casa yo pueda hablar de política, medicina, de otro tipo de cosas que no sea esto que yo vivo todo el tiempo”.

Además, la diferencia de edad fue un elemento recurrente en sus palabras. Yina, que tiene 33 años, hizo notar que WestCol ronda los 21–23 años, y por eso rechazó la idea de una relación romántica: “eso solo le pasa a mi mamá que se meta con pollos. yo no. a mí no me gustan los pollos”.

Yina Calderón reveló que busca un hombre que sea su "polo a tierra", fuera del mundo del entretenimiento. (Foto Canal RCN)

¿Cuándo es la transmisión de Yina Calderón con WestCol?

La transmisión con WestCol tiene fines promocionales y de conversación alrededor del evento Stream Fighters 4, la plataforma que reúne a streamers e influencers en combates y shows en vivo.

Yina explicó que participará en el Stream Fighters porque fue invitada y sumada al cartel: “me metió en el stream fighter y es el evento más grande de Latinoamérica”.

Yina confirmó que la transmisión será el sábado 27 de septiembre. La empresaria no precisó una hora exacta durante el programa, pero advirtió que el diálogo será contundente.

“Mañana estará fuerte porque yo no tengo pelos en la lengua [...] yo estoy aquí por tus views, sino no estaría”, agregó la empresaria

El stream funcionará como espacio para hablar del evento Stream Fighters 4 y, según Yina, prometen que habrá momentos directos y polémicos que atraerán muchas vistas.

El evento principal al que hacen referencia será el 18 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá, donde, tal como recordó la entrevistada, varios influencers se enfrentarán en combates y habrá presentaciones musicales. En la cartelera, Yina competirá en el ring contra la influenciadora Andrea Valdiri.