Estos fueron los últimos mensajes de Angie Miller, novia de B-King, antes de su desaparición

El jueves 25 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó oficialmente la desaparición de la modelo y actriz venezolana Angélica Torrini, conocida en redes como Angie Miller y por ser la presunta novia del cantante fallecido B-King.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes en redes de Angie Miller antes de ser reportada como desaparecida?

Luego de que se confirmara la desaparición de Angie Miller en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México, internautas comenzaron a indagar sobre sus últimas publicaciones en búsqueda de respuestas, pero lo único que se encontraron en su perfil de Instagram fue una publicación sobre la búsqueda de B-King ante de que este fuera hallado muerto.

Angie Miller, vinculada a B-King, habría desaparecido en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @seventyfour).

En dicha publicación, la modelo y actriz venezolana de 29 años pedía que el cantante pudiera ser hallado con vida y regresar junto a sus seres queridos: “Que tu música te traiga con bien. @bkingoficial @regioclownn”.

En otra publicación sobre B-King, Angie expresó que el artista era su “colombiano favorito”, a lo que él respondió: “Baby, qué energía, vida eterna”.

De acuerdo con internautas, estas interacciones podrían estar relacionadas con su misteriosa desaparición, pues especulan que su cercanía con el cantante habría sido suficiente para que los responsables de su muerte también fueran tras ella.

Sin embargo, según fuentes oficiales, nada de esto estaría comprobado y únicamente se trataría de especulaciones al aire.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Angie Miller en México?

Angie Miller fue reportada como desaparecida el pasado jueves 25 de septiembre, apenas tres días después de que las autoridades mexicanas confirmaran la muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido como B-King, y del DJ Regio Clown.

Nuevo detalle conmueve en la desaparición de Angie Miller, vinculada al cantante B-King. (Foto Canal RCN | Freepik: @pch.vector).

De acuerdo con el cartel oficial de búsqueda, se desconoce la vestimenta que llevaba la joven el día de su desaparición. Sin embargo, se mencionan varios rasgos que podrían ayudar a identificarla, entre ellos múltiples tatuajes en distintas partes de su cuerpo y una cicatriz de cesárea.

Se sabe además que Angie Miller fue vista por última vez en Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, alrededor de las 7 p.m. Ese día habría pasado tiempo con su hija de 2 años, a quien dejó al cuidado de terceros momentos antes de desaparecer.