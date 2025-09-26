Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Estos fueron los últimos mensajes de Angie Miller, novia de B-King, antes de su desaparición

Revelan los últimos mensajes de Angie Miller, novia de B-King, antes de ser reportada como desaparecida en México.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Los últimos mensajes de Angie Miller, novia de B-King, antes de su misteriosa desaparición
Así fueron las últimas publicaciones de Angie Miller previo a su desaparición en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @suriyawutsuriya).

El jueves 25 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirmó oficialmente la desaparición de la modelo y actriz venezolana Angélica Torrini, conocida en redes como Angie Miller y por ser la presunta novia del cantante fallecido B-King.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los últimos mensajes en redes de Angie Miller antes de ser reportada como desaparecida?

Luego de que se confirmara la desaparición de Angie Miller en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Ciudad de México, internautas comenzaron a indagar sobre sus últimas publicaciones en búsqueda de respuestas, pero lo único que se encontraron en su perfil de Instagram fue una publicación sobre la búsqueda de B-King ante de que este fuera hallado muerto.

Angie Miller, presunta novia de B-King, desaparece en México: ¿qué se sabe?
Angie Miller, vinculada a B-King, habría desaparecido en México. (Foto Canal RCN | Freepik: @seventyfour).

En dicha publicación, la modelo y actriz venezolana de 29 años pedía que el cantante pudiera ser hallado con vida y regresar junto a sus seres queridos: “Que tu música te traiga con bien. @bkingoficial @regioclownn”.

Artículos relacionados

En otra publicación sobre B-King, Angie expresó que el artista era su “colombiano favorito”, a lo que él respondió: “Baby, qué energía, vida eterna”.

De acuerdo con internautas, estas interacciones podrían estar relacionadas con su misteriosa desaparición, pues especulan que su cercanía con el cantante habría sido suficiente para que los responsables de su muerte también fueran tras ella.

Sin embargo, según fuentes oficiales, nada de esto estaría comprobado y únicamente se trataría de especulaciones al aire.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Angie Miller en México?

Angie Miller fue reportada como desaparecida el pasado jueves 25 de septiembre, apenas tres días después de que las autoridades mexicanas confirmaran la muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido como B-King, y del DJ Regio Clown.

Revelan desgarrador detalle sobre la desaparición en México de Angie Miller, novia de B-King
Nuevo detalle conmueve en la desaparición de Angie Miller, vinculada al cantante B-King. (Foto Canal RCN | Freepik: @pch.vector).

De acuerdo con el cartel oficial de búsqueda, se desconoce la vestimenta que llevaba la joven el día de su desaparición. Sin embargo, se mencionan varios rasgos que podrían ayudar a identificarla, entre ellos múltiples tatuajes en distintas partes de su cuerpo y una cicatriz de cesárea.

Artículos relacionados

Se sabe además que Angie Miller fue vista por última vez en Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, alrededor de las 7 p.m. Ese día habría pasado tiempo con su hija de 2 años, a quien dejó al cuidado de terceros momentos antes de desaparecer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luciano Yepes, hijo de Mario Yepes, se gradúa de la universidad Talento nacional

Mario Alberto Yepes y su exesposa celebran logro de su hijo mayor: ¡Aquí las fotos!

Luciano Yepes se graduó como politólogo y Mario Yepes, su padre, le dedicó conmovedoras palabras por este importante logro.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Andrea Valdiri causa revuelo al comerse un ojo de vaca crudo para “tener energía”

Andrea Valdiri dejó boquiabiertos a sus fans al mostrar que su receta de energía antes del combate fue comerse un ojo de vaca crudo.

El inesperado momento de tensión que Jhon Alex Castaño vivió en su hogar Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño relató el angustiante momento que vivió en su casa: “ay, Dios mío”

Jhon Alex Castaño vivió momentos de tensión en su hogar al intentar reparar por su cuenta una tubería.

Lo más superlike

Wendy Guevara revela por qué artistas temen entrar a La Casa de los Famosos México Talento internacional

Wendy Guevara destapa la razón por la que algunos famosos evitan La casa de los famosos México

Wendy Guevara hizo reveladoras confesiones tras la cancelación de la participación de Carlos Rivera en La casa de los famosos MX.

Selección Sub-20: así será la cobertura del Mundial de Chile 2025 por Canal RCN, La FM y Win Sports Deportes

Así será la cobertura del Mundial Sub-20 de la Selección Colombia por Canal RCN, La FM y Win Sports

Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’ Karol G

Karol G tomó la máquina y tatuó ella misma a su equipo de trabajo ¿Cuál fue el resultado?

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity con emotivo discurso: ‘Nos veremos en otra cocina’

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica