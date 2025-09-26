Heredero, autor de ‘Coqueta’, habló sobre cáncer tras reciente biopsia: esto dijo

El cantante de carranga Féizar Orejuela Aponte, mejor conocido en la industria musical como Heredero, rompió el silencio sobre su estado de salud tras someterse a una reciente intervención médica para determinar si tenia cáncer o no.

¿Qué se sabe sobre la salud de Heredero, autor de ‘Coqueta’?

Vale la pena recordar que, a inicio del 2025, cuando su canción ‘Coqueta’ se encontraba en pleno furor, Heredero reveló en entrevista con SuperLike que había tenido que alejarse de los escenarios a raíz de problemas de salud.

En aquel momento, aseguró que había logrado superar este percance y retomar su carrera con todas las de la ley en su gira nacional ‘Coqueta 2025’.

“Recuperándome, bastante bien, ya retomé conciertos, no hubo problemas mayores, pero si había que tener mucho cuidado. Contento de volver a las tarimas y conciertos que son mis lugares favoritos”, mencionó en aquella ocasión.

Sin embargo, su salud volvió a ser noticia recientemente, luego de que los rumores sobre un posible cáncer se esparciera por medio de las redes sociales.

¿Heredero, autor de ‘Coqueta’, padece cáncer? Esto aclaró el artista

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne miles de seguidores, Heredero habló sobre los rumores que circularon tras someterse a una biopsia para descartar cáncer.

El cantante explicó que, aunque debió pausar sus actividades laborales y alejarse de las redes sociales por motivos de salud, actualmente se encuentra muy bien.

“Me hicieron una biopsia en la nariz para descartar cualquier situación incómoda y todo salió muy bien”, afirmó

El artista señaló que decidió pronunciarse porque ha recibido numerosos mensajes de seguidores preguntándole si realmente tenía cáncer. También aclaró que el procedimiento no fue tan reciente como se creía, ya que se realizó hace un mes.

“Estoy muy bien, la biopsia salió negativa, todo está genial”, aseguró.

Con estas declaraciones, Heredero puso fin a las especulaciones sobre su estado de salud y dejó en claro que no enfrenta ningún problema grave.