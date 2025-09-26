Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón destapó por qué Melissa Gate no triunfó en La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón arremetió contra Melissa Gate y reveló por qué, según ella, no ganó La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón no se guardó nada y habló del paso de Melissa Gate por La casa de los famosos
Yina Calderón destapó la verdad sobre la derrota de Melissa Gate en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió recientemente al arremeter contra la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, luego de que esta realizara afirmaciones sobre el reality con las que ella no estuvo de acuerdo.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre su participación en La casa de los famosos Colombia?

Hace varios días atrás Melissa Gate sorprendió al afirmar públicamente que la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia había sido un éxito gracias a su participación, pues sacó a relucir que el reality de la vida en vivo se había internacionalizado gracias al intercambio que realizó con Manelyk González en La casa de los famosos All-Stars.

Estas fueron las razones que dio Yina Calderón sobre la derrota de Melissa Gate en el reality
La dura opinión de Yina Calderón sobre por qué Melissa Gate no triunfó en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Sus palabras no habrían gustado a varios exparticipantes del afamado programa, según información brindada por Yina Calderón, quien en conversación con el programa de la app del Canal RCN ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ aseguró que La Toxi Costeña se había sentido mal con sus palabras.

Pues ella sí era consciente de que cada participante, presentador y todo el equipo detrás jugó un rol importante para que el reality fuera un completo éxito.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la razón detrás del fracaso de Melissa Gate en La casa de los famosos?

Así mismo, Yina Calderón se refirió a la derrota de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia. Y es que la polémica influenciadora manifestó que, aunque la paisa había logrado ganarse el cariño de los espectadores, tras su visita a México se confió de que podría ganar el reality y bajó la guardia.

Yina Calderón habló sobre el paso de Melissa Gate y su salida de La casa de los famosos
Según Yina Calderón, esta fue la causa por la que Melissa Gate no ganó La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Calderón manifestó que al dejar a un lado el conflicto entre ambas perjudicó en gran medida el desarrollo de lo que pudo haber sido, así mismo, mencionó que haber “atacado” a Karina García hasta ocasionar su eliminación también les jugó en contra.

“Melissa perdió, no porque le robaran el premio, eso es mentira. Melissa perdió porque se relajó, porque atacamos a Karina y porque se nos vino todo ese equipo afuera a favor de Altafulla. Hay que decir las cosas como son”

 

