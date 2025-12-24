Yina Calderón revela cómo sorprenderá a su equipo en Navidad: “Yo soy profesional de la cocina”

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar tras compararse con las famosas hermanas estadounidenses Kardashian y por compartir el menú para la cena navideña para su familia y sus colaboradores.

Recientemente, una imagen de la creadora de contenido junto a sus hermanas se hizo viral, donde las llamaron “las Kardashian colombianas”, por lo que con humor Yina Calderón ha comentado este tema.

¿Cómo se preparan Yina Calderón y sus hermanas para la Navidad?

Pese a que Yina Calderón se había autoproclamado así hace un tiempo, no solo por la fama del clan estadounidense, sino que, luego de viralizarse la imagen comparándolas, se asignaron el rol de quién sería quién en el clan estadounidense junto a sus hermanas.

A través de las historias de su cuenta personal, Yina mostró que ella y sus hermanas ya se están preparando para este día de Navidad, dejando ver que estaban cocinando.

En el video, la creadora de contenido bromeó: “Un día tomamos, armamos la fiesta, pero al otro día somos esperancitas”.

En este mismo clip volvió a hacer referencia al tema de las Kardashian: “Kendall y Kim haciendo la ensalada”, desatando risas entre sus seguidores y mientras mostraba a una de sus hermanas pelando papas.

Así se alista Yina Calderón para Navidad y las delicias que compartirá con sus colaboradores. (Foto: Canal RCN)

¿Qué reveló Yina sobre la comida que prepara para su empresa?

Aunque la comida que estaban preparando no era solo para compartir en familia, sino también para sus colaboradores de su empresa, Yina dejó claro su rol en este día:

“Yo soy profesional de la cocina”, aseguró mientras mostraba a otra de sus hermanas cortando vegetales.

Asimismo, Yina Calderón reveló cuál sería el menú con el que compartiría con sus colaboradores:

“Estamos haciendo la comida para mi empresa; yo misma cocino, le cocino a mis empleados. Vamos a hacer ensalada fría con pavo”.

La empresaria colombiana añadió que más tarde mostraría cómo quedaría todo cuando estuviera listo a través de sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido habla sobre sus colaboradores. Anteriormente, la empresaria ha sido reconocida por su generosidad hacia quienes trabajan con ella y es considerada una buena persona.