Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón revela cómo sorprenderá a su equipo en Navidad: “Yo soy profesional de la cocina”

Yina Calderón comparte cómo se prepara para Navidad y qué lo que cocinó para su colaboradores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón muestra lo que cocina con sus hermanas para sus colaboradores
Así se alista Yina Calderón para Navidad y las delicias que compartirá con sus colaboradores. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar tras compararse con las famosas hermanas estadounidenses Kardashian y por compartir el menú para la cena navideña para su familia y sus colaboradores.

Recientemente, una imagen de la creadora de contenido junto a sus hermanas se hizo viral, donde las llamaron “las Kardashian colombianas”, por lo que con humor Yina Calderón ha comentado este tema.

Artículos relacionados

¿Cómo se preparan Yina Calderón y sus hermanas para la Navidad?

Pese a que Yina Calderón se había autoproclamado así hace un tiempo, no solo por la fama del clan estadounidense, sino que, luego de viralizarse la imagen comparándolas, se asignaron el rol de quién sería quién en el clan estadounidense junto a sus hermanas.

A través de las historias de su cuenta personal, Yina mostró que ella y sus hermanas ya se están preparando para este día de Navidad, dejando ver que estaban cocinando.

En el video, la creadora de contenido bromeó: “Un día tomamos, armamos la fiesta, pero al otro día somos esperancitas”.

Artículos relacionados

En este mismo clip volvió a hacer referencia al tema de las Kardashian: “Kendall y Kim haciendo la ensalada”, desatando risas entre sus seguidores y mientras mostraba a una de sus hermanas pelando papas.

Yina Calderón muestra lo que cocina con sus hermanas para sus colaboradores
Así se alista Yina Calderón para Navidad y las delicias que compartirá con sus colaboradores. (Foto: Canal RCN)

¿Qué reveló Yina sobre la comida que prepara para su empresa?

Aunque la comida que estaban preparando no era solo para compartir en familia, sino también para sus colaboradores de su empresa, Yina dejó claro su rol en este día:

“Yo soy profesional de la cocina”, aseguró mientras mostraba a otra de sus hermanas cortando vegetales.

Artículos relacionados

Asimismo, Yina Calderón reveló cuál sería el menú con el que compartiría con sus colaboradores:

“Estamos haciendo la comida para mi empresa; yo misma cocino, le cocino a mis empleados. Vamos a hacer ensalada fría con pavo”.

La empresaria colombiana añadió que más tarde mostraría cómo quedaría todo cuando estuviera listo a través de sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido habla sobre sus colaboradores. Anteriormente, la empresaria ha sido reconocida por su generosidad hacia quienes trabajan con ella y es considerada una buena persona.

Yina Calderón muestra lo que cocina con sus hermanas para sus colaboradores
Así se alista Yina Calderón para Navidad y las delicias que compartirá con sus colaboradores. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al recordar sus looks de Navidad Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W: estos han sido sus looks de Navidad en los últimos 9 años

Luisa Fernanda W sorprendió a sus fans al compartir los looks de Navidad que ha usado a lo largo de los últimos 9 años.

Brooklyn Beckham bloqueó a sus padres David Beckham

Brooklyn Beckham bloqueó a David y Victoria en Instagram: su hermano reveló la verdad

Cruz Beckham explicó por qué Brooklyn bloqueó a sus padres en Instagram y reveló nuevos detalles del distanciamiento familiar.

La Segura sufrió un accidente con su cepillo en vivo La Segura

La Segura sufrió un accidente en vivo y su reacción dejó a todos impactados, ¿qué le pasó?

La Segura protagonizó un inesperado accidente en vivo durante su GRWM que llamó la atención de sus seguidores.

Lo más superlike

Christian Nodal y Ángela Aguilar revelan nuevos detalles de boda Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal revelan cuándo y dónde será su boda religiosa

Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron la fecha y el lugar de su boda religiosa tras meses de rumores sobre su relación.

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025? Viral

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál será el último del mundo?

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de navidad que ha deseado durante años Alejandro Estrada

Alejandro Estrada confesó cuál es el regalo de Navidad que nunca recibió

Blessd rompió el silencio sobre embarazo de su pareja Blessd

Blessd rompió el silencio en medio de rumores de embarazo de su pareja, Manuela QM, ¿qué dijo?

Navidad Curiosidades

¿Cuáles son los 12 deseos para pedir en Navidad? Aquí la lista y cómo se hace la petición