Luisa Fernanda W: estos han sido sus looks de Navidad en los últimos 9 años

Antes de celebrar la Nochebuena del 2025, Luisa Fernanda W decidió mirar al pasado y compartir con sus seguidores una recopilación de los looks que ha elegido para celebrar la Navidad durante los últimos nueve años.

¿Cuáles han sido los looks navideños de Luisa Fernanda W?

En sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W compartió imágenes de Navidades pasadas que reflejan cómo han cambiado sus elecciones de vestuario con el paso de los años, dejando ver las combinaciones que la han acompañado en las diferentes etapas de su vida personal y profesional.

Los seguidores afirman que estas fotos no solo funcionaron como un archivo de moda, sino también como una manera de mostrar distintas etapas de su vida. En las imágenes se observan momentos en los que llevaba el cabello claro, otros en los que optaba por tonos más oscuros, así como variaciones en el tipo de calzado y en el estilo general.

También se identifican periodos que coinciden con el inicio de su relación con Pipe Bueno y con cambios asociados a su etapa familiar y profesional.

¿Cuál es el regalo que Luisa Fernanda W quiere para esta Navidad?

En medio de esta temporada, Luisa Fernanda W ha hablado sobre su familia y los deseos que tiene junto a Pipe Bueno. Según explicó, el mayor anhelo para esta Navidad es la llegada de una niña en el futuro, para así poder completar “la parejita”.

Luisa Fernanda W quiere completar 'La parejita' / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Este deseo de la pareja no ha sido una mención aislada, sino un tema que se ha repetido en sus redes sociales durante la temporada navideña. En momentos de interacción con sus seguidores, Luisa Fernanda W ha explicado que, aunque se siente satisfecha con la familia que ha formado junto a su esposo y sus hijos Máximo y Domenic, ambos comparten este deseo.

¿Qué ha dicho Luisa Fernanda W sobre la Navidad del 2025?

La Navidad de 2025 marca un cambio importante para Luisa Fernanda W, ya que es la primera que celebra viviendo oficialmente en México. La creadora de contenido explicó que este traslado ha implicado ajustes emocionales y logísticos, incluyendo la adaptación a un nuevo hogar y entorno.

Luisa Fernanda W vive su primera Navidad en México / (Foto del Canal RCN)

A través de sus redes, mostró momentos relacionados con la decoración de su casa y habló sobre lo que significa construir nuevas tradiciones lejos de Colombia. Además, aprovechó estas fechas para compartir mensajes sobre la autenticidad y el bienestar emocional, recordando que no todo debe verse perfecto para tener valor.

Los seguidores recuerdan que, aunque ha manifestado que extraña su país, su enfoque actual está en fortalecer su núcleo familiar y crear recuerdos en esta nueva etapa.