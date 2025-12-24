Brooklyn Beckham bloqueó a David y Victoria en Instagram: su hermano reveló la verdad

La familia Beckham vuelve a estar en el centro de la conversación pública luego de que se confirmara que Brooklyn Beckham bloqueó a sus padres, David y Victoria Beckham, en Instagram.

Lo que en un inicio se interpretó como un “dejar de seguir” terminó revelando un distanciamiento más profundo, que, según personas cercanas, se ha agravado en las últimas semanas.

¿Qué ocurrió entre Brooklyn Beckham y sus padres?

Los rumores comenzaron cuando medios internacionales aseguraron que David y Victoria Beckham habían dejado de seguir a su hijo mayor en redes sociales, en medio de una supuesta disputa familiar. Sin embargo, fue Cruz Beckham, hermano de Brooklyn, quien salió a desmentir esa versión públicamente.

El joven de 20 años compartió una historia en Instagram donde explicó que ni él ni sus padres dejaron de seguir a Brooklyn por decisión propia, sino que despertaron bloqueados en la plataforma.

“Esto no es cierto. Mis papás jamás dejarían de seguir a su hijo. Se despertaron bloqueados… y yo también”, escribió Cruz, negando las versiones que circulaban.

La situación también se refleja en la relación digital con Nicola Peltz Beckham, esposa de Brooklyn. Actualmente, ni ella sigue a David y Victoria Beckham, ni ellos a ella, lo que ha alimentado aún más las versiones de un distanciamiento familiar.

Hasta ahora, David y Victoria no han hecho comentarios públicos sobre las razones por las que su hijo mayor ya no aparece en su lista de seguidos.

David y Victoria no han hecho comentarios públicos, pero fuentes aseguran que se encuentran desanimados.

¿Cómo comenzaron los problemas entre Brooklyn y sus padres?

Los rumores sobre un posible distanciamiento en la familia Beckham comenzaron a circular en 2022, coincidiendo con la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en Palm Beach, Florida. En ese momento, trascendió que la relación entre Nicola Peltz y Victoria Beckham se habría visto afectada luego de que la actriz decidiera no usar uno de los vestidos diseñados por la exintegrante de las Spice Girls para la ceremonia, pese a que inicialmente se había contemplado esa opción.

Esta situación habría generado tensiones que, con el paso del tiempo, se fueron profundizando dentro del núcleo familiar.

Rumores indican que el distanciamiento comenzó en la boda de Nicola y Brooklyn. (Foto: Jon Kopaloff / AFP)

Pero el distanciamiento no se limita a las redes sociales. En los últimos meses, Brooklyn Beckham ha estado ausente en varios encuentros familiares importantes. En mayo, él y Nicola Peltz no asistieron a la celebración por los 50 años de David Beckham en Londres, pese a haber sido invitados. Al evento sí acudieron Victoria, Romeo, Cruz y Harper.

Estas ausencias reforzaron las especulaciones sobre un conflicto que se venía gestando desde hace tiempo.

Personas cercanas a los Beckham aseguran que la situación tomó a la familia por sorpresa y que el momento resulta especialmente sensible por coincidir con la temporada navideña. Según estas fuentes, David y Victoria solo desean que las cosas se solucionen, aunque reconocen que, con el paso de las semanas, la relación parece empeorar.

El mismo entorno afirma que Brooklyn Beckham preferiría manejar los asuntos familiares lejos del foco mediático, aunque sus acciones en redes sociales terminaron generando el efecto contrario y provocaron molestia entre sus hermanos, especialmente Cruz y Romeo Beckham.

Por ahora, ninguna de las partes ha emitido un comunicado oficial adicional, mientras el tema sigue generando conversación entre seguidores y medios internacionales.