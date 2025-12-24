Revelan nuevos detalles de la muerte de Rob Reiner y su esposa

Nuevos documentos oficiales y testimonios conocidos en los últimos días han arrojado luz sobre el crimen que terminó con la vida de un reconocido cineasta estadounidense y su esposa en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles.

¿Cuáles son los nuevos detalles de la muerte de Rob Reiner y su esposa?

Certificados de defunción emitidos por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmaron que la causa de muerte de la pareja fue consecuencia de múltiples heridas causadas por un objeto cortopunzante.

En los documentos, el fallecimiento fue clasificado como homicidi0 y se precisó que el ataque ocurrió en cuestión de minutos.

Según estos registros, los cuerp0s fueron hallados con apenas un minuto de diferencia durante la tarde del 14 de diciembre, aunque la hora exacta del deceso no pudo ser determinada. La información fue obtenida por medios estadounidenses y forma parte de la investigación oficial que sigue en curso.

¿Qué le pasó a Rob Reiner y su esposa?

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados sin vida en su vivienda del exclusivo vecindario de Brentwood.

Fue su hija Romy quien los encontró luego de ser alertada que sus padres no respondieron a una visita programada en el timbre de seguirdad de la casa.

Una llamada al 911 permitió la llegada de personal médico y policial alrededor de las 3:38 p. m., quienes confirmaron el fallecimiento de ambos en el lugar.

Posteriormente, se conoció que días antes del crimen, el cineasta habría manifestado temor por la relación que atravesaba con su hijo de 32 años, comentario que hoy cobra relevancia dentro del proceso judicial.

Durante un encuentro social previo, algunos asistentes notaron un comportamiento inusual tanto en el ambiente familiar como en el joven, quien generó incomodidad entre los presentes por su actitud errática, según relataron testigos a distintos medios.

Rob Reiner junto a su esposa y su hija Romy, quien posteriormente halló a la pareja en su residencia sin vida. (Foto: KENA BETANCUR / AFP)

¿La policía tiene sospechosos?

Las autoridades de Los Ángeles arrestaron al hijo de la pareja la misma noche del hallazgo. Nick Reiner fue acusado formalmente de dos cargos de asesinat0 en primer grado, señalándolo como el principal sospechoso del crimen. Hasta el momento, el joven no ha presentado una declaración de culpabilidad o inocencia.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte. Su audiencia judicial fue fijada para el próximo 7 de enero, instancia en la que también se espera que se aborden evaluaciones relacionadas con su estado de salud mental.

La familia informó que se está organizando un servicio conmemorativo para honrar la memoria de la pareja y agradeció públicamente las muestras de apoyo recibidas.

¿Quién era Rob Reiner?

Rob Reiner fue un actor, director, productor y guionista estadounidense con una extensa trayectoria en cine y televisión. Nació el 6 de marzo de 1947 en Nueva York y alcanzó notoriedad en la década de 1970 por su papel en la serie All in the Family, interpretación que le valió dos premios Emmy.

Posteriormente, se consolidó como uno de los directores más influyentes de Hollywood, con títulos emblemáticos como When Harry Met Sally…, A Few Good Men, Misery, Cuenta conmigo y This Is Spinal Tap, considerada una obra clave en el desarrollo del falso documental.

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob creció en un entorno artístico que marcó su carrera. Su legado en la industria del entretenimiento es ampliamente reconocido y su muerte, junto a la de su esposa, ha sacudido profundamente a Hollywood y al público que siguió su obra durante décadas.