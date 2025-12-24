Actor de Nickelodeon recibe apoyo de un excompañero tras aparecer en situación de calle

En los últimos días, un video difundido en redes sociales generó preocupación entre seguidores de la televisión infantil de los años 2000.

En las imágenes se observa a un actor que formó parte de una popular serie de Nickelodeon deambulando por la calle y en lo que aparenta ser un delicado estado de salud.

La grabación se volvió viral y reabrió el debate sobre las dificultades que enfrentan algunas exestrellas infantiles fuera de los reflectores.

Tras conocerse la situación, antiguos compañeros de set reaccionaron públicamente y uno de ellos decidió intervenir de manera directa para brindarle ayuda.

¿Quién fue el excompañero de Tyler Chase que lo ayudó?

El apoyo llegó por parte de Daniel Curtis Lee, actor y comediante recordado por su participación en Manual de supervivencia escolar de Ned, donde interpretó a uno de los mejores amigos del protagonista. Al enterarse de la condición en la que se encontraba su excompañero, Lee viajó hasta la ciudad de Riverside, en California, con el objetivo de localizarlo y ofrecerle ayuda personal.

El propio Daniel compartió el reencuentro a través de redes sociales, mostrando que pudo brindarle asistencia inmediata. Entre las acciones que tomó estuvieron llevarlo a comer y pagarle una habitación de hotel por algunos días, con la intención de ofrecerle un espacio seguro y temporal.

Además, explicó que intentó acompañarlo en el proceso de ingreso a un centro de rehabilitación. Sin embargo, el actor decidió abandonar el lugar poco tiempo después, lo que evidenció la complejidad de la situación.

Lee señaló que durante sus conversaciones, su excompañero se mostró receptivo a hablar sobre su futuro y que incluso compartieron un momento de reflexión personal. También reveló que habló con la madre del actor, quien le manifestó su preocupación por entregarle dinero directamente, al considerar que podría resultar perjudicial.

Daniel Lee Curtis ayudó a Tyler con comida y hospedaje. (Foto Free Pik)

¿Qué se sabe sobre la situación de Tyler Chase?

De acuerdo con información entregada por el Departamento de Policía de Riverside, no se ha podido determinar con claridad cuánto tiempo llevaba el actor viviendo en la calle. Las autoridades indicaron que el caso continúa siendo monitoreado, aunque no existe un registro preciso sobre el inicio de su situación de indigencia.

Por su parte, Daniel Curtis Lee manifestó públicamente su intención de seguir buscando alternativas para ayudarlo, incluyendo la posibilidad de crear un fondo condicionado a que complete un proceso de rehabilitación. El actor expresó que mantiene la esperanza de que su excompañero pueda recuperarse y rehacer su vida, especialmente en medio de la temporada navideña.

¿Qué le pasó a Tyler Chase, exestrella infantil?

Tyler Chase, quien alcanzó notoriedad en la década de los 2000 gracias a su participación en Manual de supervivencia escolar de Ned, tiene actualmente 36 años y vive en situación de calle.

Su estado se hizo visible tras la difusión de un video en el que aparece conversando con una mujer que lo encontró en la vía pública.

La mujer que difundió inicialmente el video intentó recaudar fondos para ayudarlo, pero posteriormente aseguró que la madre del actor le pidió detener la iniciativa. Según el mensaje compartido, Chase necesita atención médica especializada y no apoyo económico directo, ya que tendría dificultades para manejar dinero y objetos personales.

¿A qué personaje interpretó Tyler Chase en Manual de supervivencia escolar de Ned?

En la serie de Nickelodeon, Tyler Chase dio vida a Martin Qwerly, un personaje secundario recurrente que aparecía a lo largo de varias temporadas.

La producción, protagonizada por Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw, relataba de forma humorística los retos de la vida escolar y se consolidó como una de las series más recordadas del canal en los años 2000.

Actores de Manual de supervivencia escolar de Ned: Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw. (Foto FreePik)

El caso de Chase ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas han expresado su preocupación y han resaltado la importancia de la salud mental, especialmente en niños que desde pequeños han estado en el mundo de los reflectores.