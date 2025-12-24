Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál será el último del mundo?

La Navidad 2025 inicia en distintos momentos del planeta. Estos serán el primer país y el último en unirse a la celebración global.

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025?
Este será el primer país en el mundo que celebrará la Navidad / (Foto de Freepik)

Aunque la Navidad se celebra el 25 de diciembre en todo el mundo, el inicio de esta fecha no ocurre al mismo tiempo en todos los países. Con la celebración cada vez más cerca, muchos usuarios en redes han empezado a preguntar: ¿cuál país celebra primero el 25 de diciembre y cuál será el último en unirse a esta fiesta global?

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025?

El primer lugar del mundo en recibir la Navidad 2025 será la Isla de Navidad, o Kiritimati, que forma parte de Kiribati, un país insular en el Pacífico central-occidental, entre Hawái y Australia. Esta región, dispersa a lo largo del ecuador, está en el huso horario UTC+14, el más adelantado del planeta, por lo que allí la celebración comienza antes que en cualquier otro lugar.

¿Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025?
El primer país en celebrar la Navidad 2025 / (Foto de Freepik)

Esto hace que el 25 de diciembre comience allí antes que en cualquier otro lugar del mundo. Junto a Kiribati, otros territorios del Pacífico Central también celebran de manera anticipada, como:

  • Las Islas Chatham de Nueva Zelanda
  • Samoa
  • Tonga
  • Nueva Zelanda continental
  • Tokelau
  • Las Islas Fénix de Kiribati
  • Fiyi
  • Las Islas Marshall
  • Tuvalu

¿Qué países serán los últimos en celebrar la Navidad 2025?

En cambio, los últimos lugares en celebrar la Navidad 2025 están en los husos horarios más occidentales, cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Las islas Baker y Howland, que dependen de Estados Unidos y usan el huso UTC-12, serán los últimos en dar la bienvenida al 25 de diciembre.

A ellas se suman:

  • Samoa Americana
  • Niue
  • Las Islas Midway
  • Jarvis
  • El arrecife Kingman
  • El atolón Palmyra
  • Hawái
  • Las Islas Cook
¿Qué países serán los últimos en celebrar la Navidad 2025?
Los países que celebrarán la Navidad de últimas / (Foto de Freepik)

Estos sitios están ubicados entre los husos UTC-10 y UTC-11, lo que genera una diferencia de hasta 22 horas frente a los primeros territorios en celebrar.

¿Por qué los husos horarios determinan el inicio de la Navidad?

Los husos horarios dividen la Tierra en 24 franjas horarias basadas en la rotación del planeta y el meridiano de Greenwich. Cada huso representa una diferencia aproximada de una hora.

¿Por qué los husos horarios determinan el inicio de la Navidad?
Los husos horarios determinan el inicio de la Navidad / (Foto de Freepik)

Aunque la hora oficial de cada país se basa en la hora solar, también depende de decisiones administrativas, por lo que celebraciones como la Navidad no comienzan al mismo tiempo en todos los lugares del mundo.

